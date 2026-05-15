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इंडिया A स्क्वॉड में इन IPL टीमों से नहीं चुने गए एक भी खिलाड़ी, पंजाब किंग्स के सबसे ज्यादा प्लेयर्स को मिला मौका

India A Full Squad: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की गुरुवार को किस्मत खुल गई। श्रीलंका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए BCCI ने इंडिया A के 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

May 15, 2026

ipl 2026 pbks vs mi: tilak verma playing shot vs punjab kings

IPL 2026 PBKS vs MI: पंजाब किंग्स के खिलाफ शॉट खेलते हुए तिलक वर्मा (फोटो- IANS)

India A Players From IPL 2026 Teams: गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्राई सीरीज के लिए इंडिया A टीम का ऐलान कर दिया। तिलक वर्मा को टीम की कमान सौंपी गई, जबकि रियान पराग को उपकप्तान बनाया गया। इस टीम में वैभव सूर्यवंशी के साथ कइ उन युवाओं को मौका मिला है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है। इस टीम में 7 खिलाड़ी सिर्फ पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस से चुने गए हैं।

ये खिलाड़ी कर चुके हैं डेब्यू

इंडिया A के कप्तान तिलक वर्मा भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं और वह दो बड़े टूर्नामेंट्स भी जीत चुके हैं। तिलक वर्मा एशिया कप 2025 के हीरो रहे थे और उस प्रदर्शन के दम पर उन्हें टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह मिली। भारत के लिए 49 मैच खेलने वाले वर्मा ट्राई सीरीज में टीम इंडिया A की कमान संभालेंगे। इस टीम का उपकप्तान रियान पराग को बनाया गया है। पराग भी भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। 15 सदस्यीय इंडिया A की टीम में सिर्फ ये दो ही खिलाड़ी ऐसे हैं, जो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं।

हैरान करने वाली बात ये है कि इस टीम में आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से एक भी खिलाड़ी नहीं चुने गए। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के भी किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिला। सबसे ज्यादा पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों को मौका मिला है। टीम पिछले सीजन फाइनल में पहुंची थी और इस सीजन शुरुआती 6 मैचों में जीत हासिल की। इसके अलावा गुजरात टाइटंस के 3 खिलाड़ियों को मौका मिला है। इंडिया A के स्क्वॉड में लखनऊ सुपरजायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के 2-2 खिलाड़ी चुने गए। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के 1-1 खिलाड़ी चुने गए हैं।

किस टीम से चुने गए कितने खिलाड़ी?

  • तिलक वर्मा- मुंबई इंडियंस
  • वैभव सूर्यवंशी- राजस्थान रॉयल्स
  • रियान पराग- राजस्थान रॉयल्स
  • हर्ष दुबे- सनराइजर्स हैदराबाद
  • सुर्यांश शेडगे- पंजाब किंग्स
  • प्रभसिमरन सिंह- पंजाब किंग्स
  • यश ठाकुर- पंजाब किंग्स
  • प्रियांश आर्या- पंजाब किंग्स
  • विपराज निगम- दिल्ली कैपिटल्स
  • युद्धवीर सिंह- लखनऊ सुपरजायंट्स
  • आयुष बदोनी- लखनऊ सुपरजायंट्स
  • अंशुल कंबोज- चेन्नई सुपर किंग्स
  • अरशद खान- गुजरात टाइटंस
  • कुमार कुशाग्र- गुजरात टाइटंस
  • निशांत सिंधु- गुजरात टाइटंस

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punjab Kings vs Mumbai Indian ipl 2026

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Published on:

15 May 2026 09:36 am

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