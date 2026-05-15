इंडिया A स्क्वॉड में इन IPL टीमों से नहीं चुने गए एक भी खिलाड़ी, पंजाब किंग्स के सबसे ज्यादा प्लेयर्स को मिला मौका

इंडिया A के कप्तान तिलक वर्मा भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं और वह दो बड़े टूर्नामेंट्स भी जीत चुके हैं। तिलक वर्मा एशिया कप 2025 के हीरो रहे थे और उस प्रदर्शन के दम पर उन्हें टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह मिली। भारत के लिए 49 मैच खेलने वाले वर्मा ट्राई सीरीज में टीम इंडिया A की कमान संभालेंगे। इस टीम का उपकप्तान रियान पराग को बनाया गया है। पराग भी भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। 15 सदस्यीय इंडिया A की टीम में सिर्फ ये दो ही खिलाड़ी ऐसे हैं, जो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं।