मैच की बात करें तो पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्‍स ने प्रियांश आर्य (27) और प्रभसिमरन सिंह (57) की बदौलत एक मजबूत शुरुआत की। इन दोनों ने मिलकर 33 गेंदों में 50 रन जोड़े। इसके बाद प्रभसिमरन ने कूपर कोनोली के साथ मिलकर 57 रनों की साझेदारी की, जिससे पीबीकेएस 12वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर गया। फिर शार्दुल ठाकुर ने तीन गेंदों के अंदर ही प्रभसिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर (4) को आउट कर मैच का रुख मुंबई के पक्ष में मोड़ दिया। इसके बावजूद पंजाब 200 रन बनाने में सफल रही।