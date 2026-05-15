CSK playoff qualification scenarios: क्या आज हारी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी सीएसके? समझें पूरे समीकरण

CSK playoff qualification scenarios: आईपीएल 2026 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। इस सीजन के लीग चरण में अब सिर्फ 12 मैच ही शेष हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ दो टीम ही ऑफिशियली बाहर हुई हैं। जबकि कोई भी टीम क्‍वालीफाई नहीं कर सकी है। अब हर अगला मुकाबला अहम होने वाला है, जब कोई टीम बाहर होगी तो कोई टीम नॉकआउट के लिए क्‍वालीफाई करेगी। आज 15 मई को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच सीएसके के लिए बेहद अहम है, क्‍योंकि अगर वह हारती है तो उसके प्‍लेऑफ में पहुंचने के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं।