राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए बस करना होगा ये काम, जानें क्यों इस टीम की राह है सबसे आसान

ऐसे में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने-अपने आखिरी मुकाबले जीतकर भी सिर्फ 15 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे। इससे प्लेऑफ के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। दूसरी ओर सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें पहले ही ना के बराबर बची हैं और अगर वे अपने आखिरी मुकाबले जीत भी लेते हैं तो उन्हें राजस्थान रॉयल्स के नेट रन रेट को पार करने के लिए बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। आपको बता दें कि LSG और मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। दोनों टीमों ने 13-13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 9 में उन्हें हार मिली, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई।