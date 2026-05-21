21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली और RCB को इस धाकड़ हॉकी स्टार ने दिया खुला चैलेंज, कहा- दम है तो हमारे साथ ट्रेनिंग करके बताओ!’

Manpreet Singh Hockey on Virat Kohli: भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने विराट कोहली और पूरी RCB टीम को फिटनेस और यो-यो टेस्ट का खुला चैलेंज दिया है। जानिए आईपीएल में तहलका मचा रहे कोहली को लेकर मनप्रीत ने क्या कहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 21, 2026

Virat Kohli Yo Yo Test Challenge, Manpreet Singh Hockey Virat Kohli, RCB Players Fitness Challenge

विराट कोहली (Photo - IANS)

Manpreet Singh Challenges to Virat Kohli: भारतीय खेल जगत से एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय हॉकी के सबसे बड़े चेहरों में से एक और चार बार के ओलंपियन मनप्रीत सिंह ने क्रिकेट के किंग विराट कोहली और उनकी पूरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम को एक अनोखा चैलेंज दे दिया है। अक्सर फैंस के बीच हॉकी और क्रिकेटरों की फिटनेस को लेकर बहस छिड़ी रहती है, लेकिन अब मनप्रीत सिंह ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है।

'हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन में...'

एक इंटरव्यू में जब मनप्रीत सिंह से विराट कोहली की फिटनेस और उनके बीच यो-यो (Yo-Yo) टेस्ट के मुकाबले को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मनप्रीत ने कहा, 'बिल्कुल, हम विराट कोहली और पूरी RCB टीम को अपने साथ एक ट्रेनिंग सेशन में आने का न्योता देना चाहते हैं। हम मैदान पर उतरेंगे और एक-दूसरे के खिलाफ कड़ी प्रतिस्पर्धा (यो-यो टेस्ट मुकाबला) करेंगे।'

क्रिकेट और हॉकी की फिटनेस में क्या है अंतर?

जब इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि फिटनेस के मामले में हॉकी खिलाड़ी क्रिकेटरों से काफी आगे निकल जाएंगे, तो मनप्रीत ने बहुत ही समझदारी भरा जवाब दिया। उन्होंने क्रिकेट का सम्मान करते हुए कहा कि दोनों खेलों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं।

मनप्रीत ने कहा, 'क्रिकेट भी बहुत मुश्किल खेल है। वहां 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आती है। अगर आप हम हॉकी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करने के लिए कहेंगे, तो यह हमारे लिए बहुत कठिन होगा। विराट कोहली के खेल की जरूरत अलग है और हमारी अलग। क्रिकेट में आई-कॉन्टैक्ट, बैटिंग पोजीशन और रिफ्लेक्सिस का बहुत बड़ा रोल होता है, जबकि हॉकी में लगातार दौड़ना और स्टैमिना जरूरी है।'

IPL 2026 में कोहली का जलवा

बता दें कि विराट कोहली इस समय IPL 2026 में गरज रहे हैं। उनकी टीम RCB पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। कोहली इस सीजन में कमाल की फॉर्म में हैं और 13 मैचों में 54.20 की औसत और 164.74 के स्ट्राइक रेट के साथ 542 रन बनाकर अपनी टीम के सबसे बड़े रन-स्कोरर हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

21 May 2026 12:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली और RCB को इस धाकड़ हॉकी स्टार ने दिया खुला चैलेंज, कहा- दम है तो हमारे साथ ट्रेनिंग करके बताओ!’

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL का महारिकॉर्ड ध्वस्त करने की दहलीज पर पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, MI के खिलाफ पलट सकता है इतिहास

vaibhav Suryavanshi record in ipl 2026
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या की बढ़ी मुश्किलें! KKR से करारी हार के बाद IPL ने लिया बड़ा एक्शन, कप्तानी पर भी मंडराया खतरा

Hardik Pandya Fined IPL 2026, MI vs KKR Eden Gardens, Hardik Pandya Code of Conduct Breach,
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप ना खेलने का अभी भी सता रहा गम, बांग्लादेश के फैसले पर तमीम इकबाल ने उठाया सवाल

ICC ultimatum to BCB
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी पर खुलकर बोले RR के पूर्व डायरेक्टर, बताया कब बेहतर होगी फील्डिंग

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

रोहित शर्मा का टूट सकता है वर्ल्डकप खेलने का सपना, BCCI के लिए सिरदर्द बनीं उनकी ये प्रॉब्लम्स

Rohit Sharma ODI Retirement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.