विराट कोहली और RCB को इस धाकड़ हॉकी स्टार ने दिया खुला चैलेंज, कहा- दम है तो हमारे साथ ट्रेनिंग करके बताओ!’

Manpreet Singh Challenges to Virat Kohli: भारतीय खेल जगत से एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय हॉकी के सबसे बड़े चेहरों में से एक और चार बार के ओलंपियन मनप्रीत सिंह ने क्रिकेट के किंग विराट कोहली और उनकी पूरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम को एक अनोखा चैलेंज दे दिया है। अक्सर फैंस के बीच हॉकी और क्रिकेटरों की फिटनेस को लेकर बहस छिड़ी रहती है, लेकिन अब मनप्रीत सिंह ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है।