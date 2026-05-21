क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट अरविंदर खोसा के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, हर तरफ मचा हड़कंप, क्या बिश्नोई गैंग से जुड़ा है मामला?

इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई विश्व कप मैच में एक ओवर में अजीबोगरीब वाइड और नो-बॉल फेंके जाने को लेकर स्पॉट-फिक्सिंग की जांच भी चल रही है। भ्रष्टाचार के इन आरोपों के अलावा क्रिकेट कनाडा पर वित्तीय गड़बड़ियों और प्रशासनिक अनियमितताओं के भी गंभीर आरोप लगे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि आईसीसी ने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से जुड़ी चिंताओं के चलते क्रिकेट कनाडा की फंडिंग छह महीने के लिए रोक दी है। चूंकि आईसीसी की फंडिंग बोर्ड के लिए बहुत बड़ी सहायता है, इसलिए यह फैसला संगठन के लिए बेहद भारी पड़ रहा है।