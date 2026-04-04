CSK vs PBKS Match Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन का सातवां मुकाबला शुक्रवार रात चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्‍टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें सीएसके को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन की लगातार दूसरी हार के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी निराश नजर आए। इस हार के बाद उन्‍होंने कहा कि टीम के स्पिनर्स का खराब प्रदर्शन सीएसके को बहुत ही भारी पड़ गया। जबकि पंजाब के सामने रखे 210 रनों के लक्ष्य को उन्‍होंने बहुत अच्‍छा स्‍कोर बताते हुए बल्‍लेबाजों की खूब तारीफ की।