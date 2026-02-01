IND vs NZ: पांच विकेट लेने के बाद भी अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप ने इस मैच में चार ओवर में 51 रन देते हुए पांच विकेट झटके हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 12.80 की रही। इसी के साथ वे 'पांच विकेट हॉल' लेने वाले सबसे महंगे गेंदबाज बन गए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के अलजारी जोसफ के नाम था। जोसफ ने 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 40 रन देकर पांच विकेट लिए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लुंगी निडी ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 39 रन देकर पांच विकेट झटके थे।