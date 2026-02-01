IND vs NZ: पांच विकेट लेने के बाद भी अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज

खब्बू तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने जोरदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके। (photo - EspnCricInfo)
Arshdeep Singh, India vs New Zealand 5th T20: न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले गए अंतिम टी20 मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 46 रनों से जीत दर्ज़ की। इस जीत के पांच मैचों की टी20 सीरीज़ को भारत ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच में खब्बू तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने जोरदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके। लेकिन इसी के साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया।
अर्शदीप ने इस मैच में चार ओवर में 51 रन देते हुए पांच विकेट झटके हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 12.80 की रही। इसी के साथ वे 'पांच विकेट हॉल' लेने वाले सबसे महंगे गेंदबाज बन गए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के अलजारी जोसफ के नाम था। जोसफ ने 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 40 रन देकर पांच विकेट लिए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लुंगी निडी ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 39 रन देकर पांच विकेट झटके थे।
5/51 अर्शदीप सिंह vs न्यूजीलैंड तिरुवनंतपुरम 2026
5/40 अल्जारी जोसेफ vs दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 2023
5/39 लुंगी एनगिडी vs इंग्लैंड ब्रिस्टल 2022
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिल एलन ने अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई की। अर्शदीप के पहले ही ओवर में टिम साइफर्ट और फिन एलन ने ताबड़तोड़ शॉट खेले और 17 रन बटोरे। इसके बाद उनके अगले ओवर में फिन एलन ने 5 बाउंड्री लगाते हुए 23 रन जड़े। इस तरह अर्शदीप ने पहले दो ओवर में 40 रन लूटा दिये थे। लेकिन इसके बाद अगले दो ओवर में उन्होंने शामदार वापसी करते हुए सिर्फ 11 रन देकर चार विकेट चटकाए।
मैच की बात करें तो भारत ने ईशान किशन के शतक की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 271 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम जवाब में 19.4 ओवर में 225 रन पर आउट हो गई । भारत के लिये तेज गेंदबाज अर्शदीप ने पांच और अक्षर पटेल ने तीन विकेट चटकाए।
