आईसीसी विश्व ट्वेन्टी 20 जो (विश्व 20-20) के नाम से भी जानी जाती है । यह एक अंतरराष्ट्रीय ट्वेन्टी ट्वेन्टी चैम्पियनशिप प्रतियोगिता है जिसका संचालन वर्तमान में आईसीसी कर रहा है । वर्तमान में कुल 16 टीमें है जिसमें 10 सदस्य टीमें तो पूर्ण आईसीसी की सदस्यता है जबकि 6 अलग है । आईसीसी विश्व ट्वेन्टी 20 हर दो साल बाद आयोजित की जाती है । इसमें सभी 20-20 ओवरों के खेले जाते है । अभी तक इसके 7 संस्करण हो चुके है लेकिन किसी भी टीम ने 2 बार जीत हासिल नहीं की है । इसका पहला संस्करण 2007 में खेला गया था । 2007 आईसीसी विश्व ट्वेन्टी 2007 जो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था जिसमें भारत ने फाइनल मैच पाकिस्तान को हराकर जीता था ।

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