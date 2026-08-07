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आईसीसी विश्व ट्वेन्टी 20

आईसीसी विश्व ट्वेन्टी 20 जो (विश्व 20-20) के नाम से भी जानी जाती है । यह एक अंतरराष्ट्रीय ट्वेन्टी ट्वेन्टी चैम्पियनशिप प्रतियोगिता है जिसका संचालन वर्तमान में आईसीसी कर रहा है । वर्तमान में कुल 16 टीमें है जिसमें 10 सदस्य टीमें तो पूर्ण आईसीसी की सदस्यता है जबकि 6 अलग है । आईसीसी विश्व ट्वेन्टी 20 हर दो साल बाद आयोजित की जाती है । इसमें सभी 20-20 ओवरों के खेले जाते है । अभी तक इसके 7 संस्करण हो चुके है लेकिन किसी भी टीम ने 2 बार जीत हासिल नहीं की है । इसका पहला संस्करण 2007 में खेला गया था । 2007 आईसीसी विश्व ट्वेन्टी 2007 जो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था जिसमें भारत ने फाइनल मैच पाकिस्तान को हराकर जीता था ।

टी20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग का खुलासा! ICC की रडार पर है यह बड़ा मैच, जांच हुई शुरू

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IPL 2026 में नहीं खुला खाता पर ICC अवॉर्ड की रेस में सबसे आगे! संजू और बुमराह ने पूरी दुनिया को चौंकाया

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संजू सैमसन का बड़ा खुलासा: वर्ल्ड कप से पहले खुद को किया था कमरे में कैद, सोशल मीडिया और फोन भी कर दिया था बंद!

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संजू के प्रदर्शन से हैरान नहीं शास्त्री, कहा, उसके पास क्रिकेट की किताब का हर एक शॉट है और अब वह मानसिक रूप से मजबूत भी है

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