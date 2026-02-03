Bihar Budget 2026: जेल से सीधे सदन पहुंचे मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह, विधानसभा में खास अंदाज़ में ली शपथ

अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट के निर्देश पर वे आज सदन में शपथ लेने पहुंचे। अनंत सिंह इस बार भी अपने पूराने अंदाज में ही शपथ ली। बिहार विधानसभा के कुल 243 सदस्यों में से अब तक 242 सदस्य ने शपथ ले लिया था। अनंत सिंह आज सदन के अंतिम सदस्य के रूप में शपथ लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। उनकी हत्या के बाद पुलिस ने अनंत सिंह को हिरासत में लिया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में ही हैं। उनकी रिहाई को लेकर सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया था।