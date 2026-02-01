ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे सारे नियम-कानून, एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता का बड़ा बयान

BJP leader Gopal Bhargava - मध्यप्रदेश में ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने में अधिकारियों में मानो होड़ सी लगी है। सबसे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटियोें पर विवादित कमेंट किया। उनके इस वक्तव्य पर हंगामा मच गया था। इसके बाद प्रदेश के एक अन्य आईएएस नियाज खान का सोशल मीडिया में दिया गया बयान सामने आया। उन्होंने ब्राह्मणों को आरक्षण देने की बात कहते हुए उनके प्रति समर्थन जताया। सोमवार को प्रदेश के पूर्व आईएएस मनोज श्रीवास्तव ने भी फेसबुक पर ब्राह्मणों की खासी वाहवाही की। अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के कमेंट के साथ प्रदेश के एक वरिष्ठ ब्राह्मण राजनेता का भी ब्राह्मणों पर बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार गोपाल भार्गव ने यह कहकर खलबली मचा दी कि सारे नियम कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में हम पीछे धकेले जा रहे हैं।