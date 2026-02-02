2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सत्संग तो अपने घर से ही प्रारंभ होना चाहिए : कथा वाचक प्रेमभूषण

रुद्राक्ष धाम मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित दक्षिणमुखी हनुमान की अलौकिक मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा रविवार को पूरे विधि विधान से रावतपुरा सरकार के संत रविशंकर की उपस्थिति में हुई। मंदिर के शिखर पर क्रेन से धर्म ध्वजा स्थापित की गई। कथावाचक प्रेमभूषण, रावतपुरा सरकार, मुख्य यजमान पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने परिजनों व श्रद्धालुओं [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Feb 02, 2026

रुद्राक्ष धाम मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित दक्षिणमुखी हनुमान की अलौकिक मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा रविवार को पूरे विधि विधान से रावतपुरा सरकार के संत रविशंकर की उपस्थिति में हुई। मंदिर के शिखर पर क्रेन से धर्म ध्वजा स्थापित की गई। कथावाचक प्रेमभूषण, रावतपुरा सरकार, मुख्य यजमान पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने परिजनों व श्रद्धालुओं सहित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के दर्शन किए। इस प्रकार सभी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हनुमान मंदिर खोल दिया गया। पहले ही दिवस हजारों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए और प्रसादी ग्रहण की।

रुद्राक्ष धाम में रावतपुरा सरकार के सानिध्य में हुई प्राण-प्रतिष्ठा

श्रीराम कथा में कथा वाचक प्रेममूर्ति प्रेमभूषण ने कहा कि सत्संग तो अपने घर से ही प्रारंभ होना चाहिए। जैसे मां भगवती ने प्रश्न किया और भोले बाबा ने पूरी राम कथा सुना दी। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। जिस घर में सत्संग का प्रवेश हो जाता है सत्संग का वातावरण बन जाता है वह घर अपने आप मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सत्संग मनुष्य को भटकने से बचा लेता है। सत्संग का अवसर देने के लिए भोले बाबा ने मां भगवती की भी खूब प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि राम कथा मनुष्य को सुखी जीवन के मार्ग और साधन प्रदान करती है। इस कलिकाल में राम कथा मनुष्य को पाप से बचाने के लिए कलमषी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाडी़ का कार्य करती है।

भारत की पुण्य भूमि पर भगवान का अवतार हुआ

कथा वाचक ने कहा कि भारत की पुण्य भूमि पर ही भगवान का अवतार होता रहा है। कभी अंशावतार तो कभी विशिष्ट अवतार और तो कभी पूर्णावतार के रूप में भगवान इस धरती पर आकर इस धरती को धन्य करते रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है। दुनिया के किसी भी देश में भारत के तरह बच्चों को महत्व नहीं मिल पाता है यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष के बच्चे ममता की छांव में पलते हैं।

परमार्थ पथ का भी उत्तराधिकारी बनाओ

प्रेमभूषण ने कहा कि मनुष्य अपने अर्थ और संपत्ति का उत्तराधिकारी तो बना जाता है, लेकिन अपने परमार्थ पथ का उत्तराधिकारी कोई-कोई बना पाता है। अपने जीवन काल में ही हमें अपने परमार्थ पथ का उत्तराधिकारी तैयार करने की आवश्यकता है, तभी तो कई पीढिय़ों तक परमार्थ चलता रहता है। रामजी की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें शिवजी की कृपा प्राप्त करनी पड़ती है। कथावाचक कई सुमधुर भजनों से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया।

अविराज ने सुनाया शिवतांडव स्रोत

रावतपुरा सरकार के संत रविशंकर ने श्रीराम कथा का श्रवण किया। मुख्य यजमान भूपेंद्र सिंह ने सपरिवार व्यास पीठ का पूजन किया। राज्य के मंत्री राकेश सिंह व विधायक शैलेंद्र जैन ने भगवान की आरती उतारी। युवा नेता अविराज सिंह ने शिवतांडव स्रोत को कंठस्थ सस्वर सुनाया। कथा में बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह, बीना विधायक निर्मला सप्रे, पूर्व सांसद राजबहादुर सिंह, पूर्व विधायक पारुल साहू केसरवानी, कुरवाई से पूर्व विधायक वी सिंह पवार, संजय बापट बीना, खुरई नपा अध्यक्ष नन्ही बाई अहिरवार व जयंत सिंह बुंदेला आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 04:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सत्संग तो अपने घर से ही प्रारंभ होना चाहिए : कथा वाचक प्रेमभूषण
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपसी रंजिश में जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

सागर

हिंदू धर्म प्रेम करुणा के साथ जीवन जीना सिखाता है : अंशुल भार्गव

सागर

राज्य स्तरीय परेड में माही ने की सहभागिता

सागर

जिस बेटे को मां ने जन्म दिया, उसी ने खोपड़ी फोड़कर जान ली; कुछ नहीं कर पाया बेबस पिता

crime news bina
सागर

मां की ममता पर भारी पड़ा हैवान बेटा, विवाद पर दीवार से सिर मार-मारकर ले ली जान

The son's cruelty overpowered his mother's love and took his own life by banging his head against the wall over a dispute.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.