जिस बेटे को मां ने जन्म दिया, उसी ने खोपड़ी फोड़कर जान ली; कुछ नहीं कर पाया बेबस पिता

जब पिता ने गेट खोलने के लिए कहा, तो उसने गेट खोलने से मना कर दिया और गौराबाई का सिर दीवार में मारने लगा। कई बार सिर दीवार में मारकर उसने ईंट से वार करके हत्या कर दी। इसके बाद उसने मां के कपड़े बदल दिए और गेट खोलकर सीधे घर से निकलकर मौके से भाग गया। पत्नी को लहूलुहान हालत में पति सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया है।