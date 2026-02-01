ठेकेदार पर भिड़े एमपी के दो वरिष्ठ मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर राकेश सिंह का करारा जवाब

Rakesh Singh- मध्यप्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्री एक बयान पर आमने सामने आ गए हैं। राज्य के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और ठेकेदार के संबंधों पर एक विवादित बयान दिया था। अब प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री राकेश सिंह ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस विवादित बयान पर चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिता पीडब्ल्यूडी मंत्री और कपड़े दिला रहा ठेकेदार तो बेटा चरित्रवान कैसे बनेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह बोले कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। उन्होंने सागर में पत्रिका से विशेष बातचीत में बताया कि कैलाश विजयवर्गीय ने व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे सफाई दी थी।