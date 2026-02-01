2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

ठेकेदार पर भिड़े एमपी के दो वरिष्ठ मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर राकेश सिंह का करारा जवाब

Rakesh Singh- मध्यप्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और ठेकेदार के संबंधों पर विवादित बयान दिया था।

2 min read
Google source verification

सागर

image

deepak deewan

Feb 02, 2026

Rakesh Singh- मध्यप्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्री एक बयान पर आमने सामने आ गए हैं। राज्य के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और ठेकेदार के संबंधों पर एक विवादित बयान दिया था।

Rakesh Singh

Rakesh Singh- मध्यप्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्री एक बयान पर आमने सामने आ गए हैं। राज्य के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और ठेकेदार के संबंधों पर एक विवादित बयान दिया था। अब प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री राकेश सिंह ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस विवादित बयान पर चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिता पीडब्ल्यूडी मंत्री और कपड़े दिला रहा ठेकेदार तो बेटा चरित्रवान कैसे बनेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह बोले कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। उन्होंने सागर में पत्रिका से विशेष बातचीत में बताया कि कैलाश विजयवर्गीय ने व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे सफाई दी थी।

बयान कैलाश भैया ने दिया है, तो सवाल उनसे ही करना चाहिए

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इससे पहले मुस्कराते हुए बेहद शालीनता से कहा कि बयान कैलाश भैया ने दिया है, तो सवाल उनसे ही करना चाहिए। उनका क्या संदर्भ था, वैसे स्कूल में गिफ्ट की बात है तो मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है।

मंत्री राकेश सिंह रविवार को सागर प्रवास पर थे। रुद्राक्ष धाम के आयोजन के बाद दोपहर को वे सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहां पत्रिका से बातचीत में उन्होंने कहा कि बयान के वायरल होने के बाद उनकी नगरीय विकास मंत्री से बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। एआई के जरिए काट-छांट कर ऐसे प्रस्तुत किया गया।

कैलाश को देनी पड़ी थी सफाई

राज्य के दो मंत्रियों के बीच यह विवाद तब शुरू हुआ जब कैलाश विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम में बच्चों के चरित्र निर्माण पर बोलते हुए विवादित बातें कहीं। एक निजी विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा था कि यदि घर का माहौल ठीक न हो, जैसे पिता पीडब्ल्यूडी मंत्री है और ठेकेदार बेटे को कपड़े दिला रहा है, तो संस्कार और चरित्र निर्माण कैसे होगा? उनके इस बयान पर विवाद उठ गया था। सियासी तूफान के बाद नगरीय विकास मंत्री को अपने बयान पर सफाई भी देनी पड़ी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 08:19 pm

Published on:

02 Feb 2026 08:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ठेकेदार पर भिड़े एमपी के दो वरिष्ठ मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर राकेश सिंह का करारा जवाब
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे सारे नियम-कानून, एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता का बड़ा बयान

MP BJP leader Gopal Bhargava said that laws are being made against Brahmins
सागर

आपसी रंजिश में जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

सागर

हिंदू धर्म प्रेम करुणा के साथ जीवन जीना सिखाता है : अंशुल भार्गव

सागर

सत्संग तो अपने घर से ही प्रारंभ होना चाहिए : कथा वाचक प्रेमभूषण

सागर

राज्य स्तरीय परेड में माही ने की सहभागिता

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.