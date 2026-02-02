2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

सागर

राज्य स्तरीय परेड में माही ने की सहभागिता

राज्य स्तरीय परेड शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय की छात्रा माही कर्ण ने सहभागिता की। उनके शहर आगमन पर शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आनंद तिवारी व कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अर्चना मिश्रा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। माही का महाविद्यालय स्तर, जिला स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर [&hellip;]

सागर

image

Rizwan ansari

Feb 02, 2026

राज्य स्तरीय परेड शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय की छात्रा माही कर्ण ने सहभागिता की। उनके शहर आगमन पर शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आनंद तिवारी व कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अर्चना मिश्रा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। माही का महाविद्यालय स्तर, जिला स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से ग्वालियर में जीवाजी विवि में संचालित पूर्व गणतंत्र दिवस परेड कैंप में चयन हुआ। इस उपलब्धि पर जिला संगठक रासेयो डॉ. आरसी प्रजापति, डॉ. प्रतिमा खरे, डॉ. निशा इन्द्रगुरू, स्वयं सेवक अंजली कोरी, मंजू राजपूत, रचना अहिरवार, मोहनी गौड व नर्मदा पटेल आदि मौजूद रही।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / राज्य स्तरीय परेड में माही ने की सहभागिता
