मां की ममता पर भारी पड़ा हैवान बेटा, विवाद पर दीवार से सिर मार-मारकर ले ली जान

बीना. शहर के सुभाष वार्ड ग्वाल टोली में एक बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार शनिवार की रात करीब 11 बजे राजू रैकवार (25) निवासी सुभाष वार्ड रिफाइनरी से ड्यूटी करके घर लौटा और अपनी मां गौराबाई (55) से विवाद करने लगा और मां के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद रात करीब 11 बजे राजू के पिता प्रेम रैकवार मजदूरी करके घर लौटे, तो घर के गेट लगे थे और राजू अपनी मां से मारपीट कर रहा था। जब पिता ने गेट खोलने के लिए कहा, तो उसने गेट खोलने से मना कर दिया और गौराबाई का सिर दीवार में मारने लगा। कई बार सिर दीवार में मारकर उसने ईंट से वार करके हत्या कर दी। इसके बाद उसने मां के कपड़े बदल दिए और गेट खोलकर सीधे घर से निकलकर मौके से भाग गया। पत्नी को लहूलुहान हालत में पति सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया है।