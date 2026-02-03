बाल-बाल बचीं मंत्री पंकजा मुंडे! हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, तुरंत लिया गया ये फैसला

महाराष्ट्र सरकार की मंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे के लातूर दौरे के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया। जानकारी के अनुसार, छत्रपती संभाजीनगर से लातूर के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले उनके हेलिकॉप्टर में गंभीर तकनीकी खराबी का पता चला। पायलट की सूझबूझ और उड़ाने से पहले की गई नियमित जांच में यह गड़बड़ी सामने आई, जिसके कारण उड़ान को रद्द कर दिया गया। यदि यह खराबी उड़ान भरने के बाद हवा में पता चलती, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। इस घटना के बाद पंकजा मुंडे पूरी तरह सुरक्षित हैं और एक बड़ा अनर्थ टल गया है।