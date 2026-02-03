गोद देने और सुनसान जगह छोड़ने का प्लान फेल, फिर बेटी को नहर में डुबोया! सरपंच बनने के लिए पिता बना हैवान

पुलिस के अनुसार, साजिश के तहत पांडुरंग अपनी बेटी प्राची को घुमाने के बहाने पड़ोसी राज्य तेलंगाना के निजामाबाद ले गया। निजामाबाद उसके गांव से महज कुछ ही किमी दूर है, इसलिए सीमा पार करना वहां आम बात थी। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। पांडुरंग उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान खेतों के बीच से गुजरने वाली निजामसागर नहर पर ले गया। वहां उसने अपनी ही बेटी को पानी में धक्का दे दिया और मौके से फरार हो गया। पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनी, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, मासूम प्राची की जान जा चुकी थी और उसका शव पानी में तैर रहा था।