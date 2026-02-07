इंग्लैंड क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
England announce playing XI vs Nepal: इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने रविवार को नेपाल के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच के लिए एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम ने पहले मुकाबले में बेन डकेट, रेहान अहमद, जोश टंग और जेमी ओवरटन को बाहर रखा गया है। इंग्लिश टीम टीम को नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और इटली के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। इंग्लैंड अपने अभियान का आगाज मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ मैच से करेगी।
इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में आदिल राशिद और डॉसन के रूप में दो स्पेशलिस्ट स्पिनरों को शामिल किया है। टीम के पास एक शानदार बैटिंग लाइन-अप है, जिसमें साल्ट बटलर के साथ ओपनिंग करेंगे। कप्तान ब्रूक नंबर-5 पर उतरेंगे। टीम में कुरेन, जैक्स, बेथेल जैसे मजबूत ऑलराउंडर भी हैं। आर्चर और वुड पेस यूनिट का हिस्सा हैं।
तेज गेंदबाज जोश टंग और ओवरटन को इस मैच के लिए बेंच पर रखा गया है। जबकि डकेट को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है। इंग्लैंड ने रेहान अहमद की जगह अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद को चुना है।
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और ल्यूक वुड।
|तारीख
|मैच
|वेन्यू
|8 फरवरी
|बनाम नेपाल
|मुंबई
|11 फरवरी
|बनाम वेस्टइंडीज
|मुंबई
|14 फरवरी
|बनाम स्कॉटलैंड
|कोलकाता
|16, फरवरी
|बनाम इटली
|कोलकाता
