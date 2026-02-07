England announce playing XI vs Nepal: इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने रविवार को नेपाल के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच के लिए एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम ने पहले मुकाबले में बेन डकेट, रेहान अहमद, जोश टंग और जेमी ओवरटन को बाहर रखा गया है। इंग्लिश टीम टीम को नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और इटली के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। इंग्लैंड अपने अभियान का आगाज मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ मैच से करेगी।