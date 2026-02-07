PAK vs NED: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

Pakistan vs Netherlands, 1st Match, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुक़ाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है। कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आग़ा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में बारिश की संभावना है। ऐसे में पाकिस्तानी कप्तान का यह निर्णय कितना सही है यह तो वक़्त ही बताएगा।