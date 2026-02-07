WI vs SCO Pitch Report: क्या वेस्टइंडीज के तूफान में उड़ेगा स्कॉटलैंड? देखें कोलकाता की पिच और मौसम का हाल

ईडन गार्डन्स पिच की सतह आमतौर पर सूखी रहती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। दोपहर के मैच में पिच की ऊपरी सतह थोड़ी सख्त रह सकती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से हल्की स्विंग और बाउंस मिल सकती है। लेकिन मिडल ओवरों में स्पिनर्स की भूमिका काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि सूखी पिच पर गेंद को टर्न मिलेगा। वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज के पास पावर हिटर्स की भरमार है, ऐसे में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने स्कॉटलैंड की गेंदबाजी ही मैच की दिशा तय करेगी। पिछले कुछ वर्षों में ईडन गार्डन्स की पिच टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हुई है, जहां बड़े स्कोर बनते देखे गए हैं।