पंजाबी गाना नहीं, भोजपुरी लगेगा… वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के साथ मचाया धमाल, देखें वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi dance on bhojpuri song: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन में से एक करने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम के साथ खिताबी जीत का जमकर जश्‍न मनाया। शुक्रवार को इंग्लैंड को 100 रनों से जीत के साथ भारत ने एतिहासिक छठी बार अंडर19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद जहां देश भर में खुशी का माहौल था तो वहीं युवा टीम इंडिया ने भी जमकर जश्‍न मनाया। वैभव ने भी अपने साथियों के साथ जोरदार डांस किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।