India vs USA Pitch Report: क्या पहली बार पार होगा 300 का आंकड़ा? देखें वानखेड़े की पिच और मौसम का हाल

वानखेड़े स्टेडियम की पिच को भारत की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी पिचों में गिना जाता है। यहां की सतह आमतौर पर सपाट रहती है, जिस पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी-बहुत स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता चला जाता है। टी20 फॉर्मेट में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 175 से 190 रन के बीच रहा है, जो एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की ओर इशारा करता है।