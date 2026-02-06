बीयर पीकर जश्न मनाना हैरी ब्रूक को पड़ा भारी, पूर्व कप्तानों ने जमकर लगाई फटकार

हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में शतक लगाने के बाद ब्रूक ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के अंदाज में बीयर की दो कैन टकराकर जश्न मनाया था। माइकल एथरटन को यह व्यवहार बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब आप किसी गलती के लिए सजा भुगत रहे हों, तो ऐसा जश्न सही नहीं है। एथरटन के अनुसार, यह दिखाता है कि खिलाड़ी को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि पीआर और मैनेजमेंट को दोष देने के बजाय खिलाड़ी को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।