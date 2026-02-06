T20 World Cup 2026: कमेंट्री पैनल का ऐलान हुआ, विवाद के बावजूद चार पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी दिग्गज आएंगे भारत

इनके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन, सुनील गावस्कर, मैथ्यू हेडन, डेल स्टेन, माइकल एथर्टन, वकार यूनिस, साइमन डूल, शॉन पोलक और केटी मार्टिन के नाम शामिल हैं। भारत और श्रीलंका में होने वाले मुकाबलों के लिए कमेंट्री लाइन-अप को वैश्विक स्तर के अनुभवी ब्रॉडकास्टर्स से और सशक्त किया गया है। इसमें हर्षा भोगले, एम्पुमेलेलो मबंग्वा, नताली जर्मानोस, डैनी मॉरिसन, एलन विल्किंस, इयान वार्ड, मार्क हॉवर्ड, निक नाइट, कास नायडू, रौनक कपूर और नियाल ओ’ब्रायन जैसे नाम शामिल हैं।