IND vs ENG, Final: भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, क्या जीतेगी छठा वर्ल्ड कप? देखें प्लेइंग 11

इस मैच में भारत की नजरें रिकॉर्ड छठे खिताब पर होंगी। वहीं, इंग्लैंड दूसरी बार खिताब जीतने उतरा है। अंडर-19 वनडे विश्व कप में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। 1988 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में खिताब पर कब्जा जमाया था। वहीं, इंग्लैंड ने पिछली बार 1998 में अंडर-19 विश्व कप जीता था। भारत ने साल 2022 में भी इंग्लैंड को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। एक बार फिर टीम इंडिया से वही उम्मीद है। भारतीय टीम लगातार छठी बार फाइनल में पहुंची है और कुल मिलाकर अपना 10वां फाइनल खेल रही है।