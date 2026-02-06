U19 World Cup जीतने वाले पांच में से तीन कप्तानों को मिली है टीम इंडिया में एंट्री, एक ने सीनियर टीम की भी कमान संभाली

ICC U19 World Cup Winning Captains: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल आज 6 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही इस खिताब को रिकॉर्ड पांच बार अपने नाम कर चुकी है। अब टीम की निगाह अपने छठे खिताब पर होगी। भारत को पांच बार खिताब जिताने वाले पांच ऐसे कप्तान हैं, जिनमें से कुछ ने तो भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिप्रजेंट किया वहीं कुछ टीम में अपनी जगह तक नहीं बना पाए। इन्हीं में से एक कप्तान तो आगे चलकर भारतीय टीम के भी कप्तान बने।