T20 world Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया को एक और तगड़ा झटका, टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए जोश हेजलवुड

टोनी ने आगे कहा, 'हम तुरंत किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी (वैकल्पिक खिलाड़ी) के नाम का ऐलान नहीं करेंगे। हमें लगता है कि शुरुआती मैचों के लिए हमारे पास पर्याप्त खिलाड़ी हैं, इसलिए बाद में जरूरत के आधार पर फैसला लेंगे।' हेजलवुड अब टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के साथ चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मिचेल स्टार्क पहले ही रिटायर हो चुके हैं, ऐसे में मार्च 2011 के बाद यह पहला वर्ल्ड कप होगा जब ऑस्ट्रेलिया की 'बिग थ्री' (स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड) में से कोई भी तेज गेंदबाज टीम में मौजूद नहीं होगा। मौजूदा टीम में जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वारशुइस ही केवल दो पूरी तरह फिट मुख्य तेज गेंदबाज बचे हैं।