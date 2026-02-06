IPL से हटने के बाद अब PSL खेलेंगे मुस्तफिज़ुर रहमान, सैलरी में हुई 77% की भारी कटौती, मिलेंगे इतने करोड़

इसके जवाब में बांग्लादेश ने देश में आईपीएल प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ICC से अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की। ICC ने इस अपील को बार-बार खारिज किया और यहां तक कि एक स्वतंत्र जांच भी कराई, जिसमें उन सभी वेन्यूज़ पर किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया गया। बावजूद इसके, BCB अपने रुख पर अड़ा रहा। आख़िरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया।