6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान मामले में अब श्रीलंका की एंट्री, पाकिस्तान को याद दिलाया 2009 आतंकी हमला; पीसीबी को पत्र लिख कही ये बात

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार किया है। इस हाईवोल्टेज मैच के कैंसिल होने से श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को भारी आर्थिक नुकसान होगा। बोर्ड ने इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को पत्र लिखा है। मैच [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 06, 2026

India vs Pakistan

पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से माना कर दिया है। (Photo - BCCI)

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार किया है। इस हाईवोल्टेज मैच के कैंसिल होने से श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को भारी आर्थिक नुकसान होगा। बोर्ड ने इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को पत्र लिखा है।

मैच नहीं हुआ तो श्रीलंका को होगा बारी नुकसान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सह-मेजबान अपने होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के सामने यह मुद्दा उठाने जा रहा है। श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने पीसीबी को कोलंबो में भारत के साथ न खेलने के पाकिस्तान के फैसले के बाद हुए बड़े नुकसान के बारे में बताते हुए कहा है कि इस मैच को लेकर सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं।

PCB को लिखा पत्र

एसएलसी ने पीसीबी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कोलंबो में बड़े पैमाने पर होटल की बुकिंग कैंसिल होने की भी खबरें आई हैं, जिससे टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ा है। इस पत्र में मुश्किल समय में पाकिस्तान को श्रीलंका के पिछले सपोर्ट को याद किया गया है और इस पर दोबारा सोचने की गुजारिश की गई है। हालांकि, पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने एसएलसी के इस कदम को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला आईसीसी की कोर्ट में है।

SLC का आर्थिक नुकसान होगा

एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा, "अगर श्रीलंका क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? यह मामला अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास है। पीसीबी को पाकिस्तान सरकार ने कोलंबो में भारत के साथ नहीं खेलने का निर्देश दिया है। एसएलसी का आर्थिक नुकसान का हवाला देकर पीसीबी से 15 फरवरी को खेलने का अनुरोध करने से कोई मदद नहीं मिलेगी।"

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान का मैच के टलने के साथ श्रीलंका में टूरिज्म पर बड़ा असर पड़ेगा। एसएलसी ने इस मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सामने भी उठाने का फैसला किया है। खबर है कि इस बड़े मैच के लिए एडवांस बुकिंग की वजह से कोलंबो के होटलों में ज्यादा बुकिंग हुई थी। अब जब मैच पर शक है, तो कैंसलेशन बढ़ने की उम्मीद है।

एयरलाइंस पर भी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इस हाई-प्रोफाइल मैच के आस-पास बनाए गए खास ट्रैवल प्लान पर फिर से विचार किया जा रहा है। टूर ऑपरेटर और लोकल बिजनेस, जिन्होंने विजिटर की संख्या में बढ़ोतरी के लिए तैयारी की थी, उन्हें अब नुकसान हो सकता है। इंडस्ट्री के जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुलझे तो टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान हो सकता है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का एक अहम सेक्टर है। इसलिए श्रीलंका क्रिकेट एक्शन ले रहा है। पीसीबी को भेजी गई जानकारी इस दिशा में पहला कदम है, क्योंकि वह चाहता है कि पीसीबी भी यह बोझ उठाए।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश के सामने सलमान आगा ने रखी ये डिमांड! टी20 वर्ल्डकप से पहले रिश्तों को लेकर दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
सलमान आगा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 08:07 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान मामले में अब श्रीलंका की एंट्री, पाकिस्तान को याद दिलाया 2009 आतंकी हमला; पीसीबी को पत्र लिख कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 world Cup 2026: ये छह स्टार खिलाड़ी खेल चुके हैं दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप, लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

IPL से हटने के बाद अब PSL खेलेंगे मुस्तफिज़ुर रहमान, सैलरी में हुई 77% की भारी कटौती, मिलेंगे इतने करोड़

Mustafizur Rahman first reaction
क्रिकेट

IND vs ENG U19 World Cup Final Live Telecast: छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने उतरेगी टीम इंडिया, इतने बजे से शुरू होगा मैच, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

under 19 world cup 2026
क्रिकेट

WPL 2026: लगातार चौथा फ़ाइनल हारी DC, RCB ने दूसरी बार जीता खिताब, मंधाना-जॉर्जिया ने जड़े तूफानी अर्धशतक

WPL 2026
क्रिकेट

बांग्लादेश के सामने सलमान आगा ने रखी ये डिमांड! टी20 वर्ल्डकप से पहले रिश्तों को लेकर दिया बड़ा बयान

सलमान आगा
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.