6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही नहीं, इन 3 देशों की कमान संभालेंगे भारतीय मूल के खिलाड़ी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के अलावा कुल 36 भारतीय मूल के खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंग, इनमें से भारत के अलावा तीन देशों के कप्तान भारतीय मूल के हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 06, 2026

Monank Patel

USA के कप्तान मोनांक पटेल (Photo Credit - IANS)

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाना है। इस विश्व कप में 20 देश खिताब के लिए भिड़ेंगे, जिसमें टीम इंडिया के अलावा, 3 अन्य देशों के कप्तान भारतीय मूल के हैं। कनाडा की कमान दिलप्रीत बाजवा के हाथों में है, जिनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। वहीं, गुजरात के आणंद में जन्मे मोनांक पटेल यूएसए की कप्तानी कर रहे हैं। भारत छोड़ने से पहले, बाजवा ने पटियाला के खिलाफ अंडर-19 मैच में 130 रन बनाए थे।

मोनांक गुजरात की अंडर-16 और अंडर-19 टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। मोनांक ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ गुजरात की अंडर-19 टीम में, जबकि अक्षर पटेल के साथ अंडर-16 टीम में खेला है। साल 2013 में मोनांक ने अमेरिका में बसने का फैसला किया। वह क्रिकेट छोड़ चुके थे। वहां रेस्तरां का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक बार फिर इस खेल से जोड़ दिया।

ओमान की टीम में ज्यादातर पाकिस्तान और भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इस टीम की कमान जतिंदर सिंह के हाथों में है। पंजाब के लुधियाना में जन्मे जतिंदर सिंह ने साल 2015 में ओमान की ओर से अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। आइए, जानते हैं कि इस विश्व कप में अन्य टीमों में भारतीय मूल के कौन-कौन खिलाड़ी हैं:

कनाडा: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंडल, अंश पटेल, हर्ष ठाकर, जसकरणदीप बुट्टर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोवा, कंवरपाल ताथगुर, नवनीत धालीवाल, रविंदरपाल सिंह और युवराज समरा।

यूएसए: मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, नोस्युष केनजिगे, सौरभ नेत्रवलकर, शुभम रंजने, साईतेजा मुक्कमाला, संजय कृष्णमूर्ति और हरमीत सिंह।

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, आशीष ओडेडरा, करण सोनावले, जय ओडेडरा और जितेन रामानंदी।

यूएई: अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, सिमरनजीत सिंह, सोहैब खान, हर्षित कौशिक और मयंक कुमार।

न्यूजीलैंड: ईश सोढ़ी, रचिन रवींद्र।

वेस्टइंडीज: गुडाकेश मोती।

साउथ अफ्रीका: केशव महाराज।

नीदरलैंड: आर्यन दत्त।

इटली: जसप्रीत सिंह।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान मामले में अब श्रीलंका की एंट्री, पाकिस्तान को याद दिलाया 2009 आतंकी हमला; पीसीबी को पत्र लिख कही ये बात
क्रिकेट
India vs Pakistan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

06 Feb 2026 09:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही नहीं, इन 3 देशों की कमान संभालेंगे भारतीय मूल के खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

मुश्किल दौर से गुजर रहीं स्मृति को श्रेयंका ने समर्पित की जीत, मैदान पर मंधाना ने दिखाया असली दम

WPL 2026
क्रिकेट

T20 world Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया को एक और तगड़ा झटका, टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए जोश हेजलवुड

Josh Hazlewood ruled out
क्रिकेट

T20 world Cup 2026: ये छह स्टार खिलाड़ी खेल चुके हैं दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप, लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

IPL से हटने के बाद अब PSL खेलेंगे मुस्तफिज़ुर रहमान, सैलरी में हुई 77% की भारी कटौती, मिलेंगे इतने करोड़

Mustafizur Rahman first reaction
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान मामले में अब श्रीलंका की एंट्री, पाकिस्तान को याद दिलाया 2009 आतंकी हमला; पीसीबी को पत्र लिख कही ये बात

India vs Pakistan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.