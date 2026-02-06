T20 world Cup 2026: ये छह स्टार खिलाड़ी खेल चुके हैं दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप, लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले

रीलोफ वान डर मर्व: 41 वर्षीय मर्व ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत की थी। साल 2009 और 2010 में वह इसी टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेले। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2016, 2021 और 2022 में वह डच टीम (नीदरलैंड) की तरफ से खेले। विश्व कप 2026 में एक बार फिर मर्व इसी टीम का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं।