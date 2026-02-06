6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 world Cup 2026: ये छह स्टार खिलाड़ी खेल चुके हैं दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप, लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले

यूं तो वर्ल्ड कप खेलना हर एक क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में एक नहीं, बल्कि दो देशों की ओर से खेला। आइए, इस लिस्ट में शामिल क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 06, 2026

T20 World Cup 2026

न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्क चैपमैन हांगकांग के लिए भी खेल चुके हैं। (Photo - IANS)

T20 world Cup 2026: वर्ल्ड क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दो अलग - अलग देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। इस खबर के माध्यम से आइए जानते हैं इन क्रिकेटर्स के बारे में।

शेहान जयसूर्या: इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में श्रीलंका की ओर से खेला, जिसके बाद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिकी टीम में स्थान मिला है। शेहान ने अब तक 12 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं। उनके नाम वनडे फॉर्मेट में 1 अर्धशतक दर्ज है।

रीलोफ वान डर मर्व: 41 वर्षीय मर्व ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत की थी। साल 2009 और 2010 में वह इसी टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेले। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2016, 2021 और 2022 में वह डच टीम (नीदरलैंड) की तरफ से खेले। विश्व कप 2026 में एक बार फिर मर्व इसी टीम का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं।

मार्क चैपमैन: इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने साल 2014 और 2016 के वर्ल्ड कप में हांगकांग का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेले। आज के समय में वह टीम के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। एक बार फिर चैपमैन को कीवी टीम की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला है।

डिर्क नैनेस: यह खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2009 में ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेला, जिसके बाद नीदरलैंड टीम का दामन थामा। वह टी20 वर्ल्ड कप 2010 में डच टीम का हिस्सा रहे हैं।

डेविड वीजे: तेज गेंदबाज ने साउथ अफ्रीका की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप 2016 खेला। इसके बाद नामीबिया की टीम में शामिल हो गए। इस टीम के लिए उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2021, 2022 और 2024 खेला है।

कोरी एंडरसन: बैटिंग ऑलराउंडर ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में न्यूजीलैंड की तरफ से खेला। इसके बाद अमेरिका बसने का फैसला किया। वह टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए की टीम से खेले।

ये भी पढ़ें

IPL से हटने के बाद अब PSL खेलेंगे मुस्तफिज़ुर रहमान, सैलरी में हुई 77% की भारी कटौती, मिलेंगे इतने करोड़
क्रिकेट
Mustafizur Rahman first reaction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

06 Feb 2026 09:26 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 world Cup 2026: ये छह स्टार खिलाड़ी खेल चुके हैं दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप, लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

IPL से हटने के बाद अब PSL खेलेंगे मुस्तफिज़ुर रहमान, सैलरी में हुई 77% की भारी कटौती, मिलेंगे इतने करोड़

Mustafizur Rahman first reaction
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान मामले में अब श्रीलंका की एंट्री, पाकिस्तान को याद दिलाया 2009 आतंकी हमला; पीसीबी को पत्र लिख कही ये बात

India vs Pakistan
क्रिकेट

IND vs ENG U19 World Cup Final Live Telecast: छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने उतरेगी टीम इंडिया, इतने बजे से शुरू होगा मैच, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

under 19 world cup 2026
क्रिकेट

WPL 2026: लगातार चौथा फ़ाइनल हारी DC, RCB ने दूसरी बार जीता खिताब, मंधाना-जॉर्जिया ने जड़े तूफानी अर्धशतक

WPL 2026
क्रिकेट

बांग्लादेश के सामने सलमान आगा ने रखी ये डिमांड! टी20 वर्ल्डकप से पहले रिश्तों को लेकर दिया बड़ा बयान

सलमान आगा
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.