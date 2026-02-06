मुश्किल दौर से गुजर रहीं स्मृति को श्रेयंका ने समर्पित की जीत, मैदान पर मंधाना ने दिखाया असली दम

श्रेयंका ने बताया कि पिछले कुछ महीने स्मृति के लिए निजी तौर पर बहुत कठिन रहे हैं। हाल ही में उनकी शादी टूटने की खबरों के बीच वे काफी मानसिक दबाव में थीं, लेकिन उन्होंने मैदान पर अपनी हिम्मत नहीं हारने दी। फाइनल मैच में स्मृति ने 87 रनों की शानदार पारी खेली, जो डब्ल्यूपीएल फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। उनकी इस पारी और जॉर्जिया वोल के 79 रनों की बदौलत आरसीबी ने 204 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया।यह रात आरसीबी और खास तौर पर स्मृति मंधाना के नाम रही।