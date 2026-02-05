T20 World Cup से ठीक पहले न्यूजीलैंड के कैंप में फैली बीमारी, बैक-टू-बैक बीमार पड़े 2 स्टार खिलाड़ी

T20 World Cup 2026 शुरू होने से ठीक पहले न्‍यूजीलैंड के खेमे से टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। कीवी टीम के दो अहम बल्लेबाज रचिन रवींद्र और डेवोन कॉनवे बीमार पड़ गए हैं। बीमारी के चलते ये दोनों यूएसए के खिलाफ वार्म-अप मैच से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि कोच रॉब वाल्टर ने उम्‍मीद जताई है कि ये दोनों 8 फरवरी को अफगानिस्‍तान के खिलाफ मैच से पहले तक ठीक हो जाएंगे।