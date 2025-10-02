Patrika LogoSwitch to English

Elon Musk Net Worth: एलन मस्क ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर को पार कर गई नेटवर्थ, कहां से आ रही इतनी दौलत?

Elon Musk Net Worth: टेस्ला के शेयरों में अच्छी तेजी के चलते एलन मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर पर पहुंच गई। टेस्ला में मस्क की 12.4% से अधिक हिस्सेदारी है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 02, 2025

Elon Musk Net Worth

एलन मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। (washington post)

Elon Musk Net Worth: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार बुधवार को मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर को पार कर गई। ईवी कंपनी टेस्ला के शेयरों में आई तेजी और इस साल उनके दूसरे स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में आए उछाल के चलते मस्क की नेटवर्थ में यह बंपर उछाल देखा गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स के हवाले से कहा गया कि बुधवार रात मस्क की नेटवर्थ 500.1 अरब डॉलर हो गई थी।

टेस्ला के शेयरों में तेजी है वजह

एलन मस्क की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा टेस्ला से जुड़ा है। टेस्ला में उनके पास 12.4% से अधिक हिस्सेदारी है। साल की शुरुआत से ही टेस्ला की परफॉर्मेंस मजबूत रही है। हालांकि, बीच-बीच में कुछ गिरावट भी देखने को मिली। टेस्ला का शेयर प्राइस इस साल अब तक 14% से ज्यादा बढ़ चुका है। बुधवार को टेस्ला का शेयर 3.3% ऊपर बंद हुआ, जिससे मस्क की नेटवर्थ में 6 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।

मस्क अब कंपनियों पर दे रहे पूरा ध्यान

साल की शुरुआत में उतार-चढ़ाव के बाद, टेस्ला के शेयरों में सुधार आया है, क्योंकि निवेशकों का भरोसा तब और मजबूत हुआ, जब मस्क ने फिर से अपनी कंपनियों पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। टेस्ला की बोर्ड चेयर रोबिन डेनहोल्म ने पिछले महीने कहा था कि मस्क कई महीने व्हाइट हाउस में रहने के बाद अब कंपनी में फिर से "फ्रंट एंड सेंटर" हो गए हैं।

एआई और रोबोटिक्स पावरहाउस बनने जा रही टेस्ला

कुछ दिनों बाद ही मस्क ने लगभग 1 अरब डॉलर मूल्य के टेस्ला शेयर खरीदने का खुलासा किया, जिसे कंपनी के भविष्य में उनके भरोसे के बड़े संकेत के रूप में देखा गया। टेस्ला अब एक ऑटोमेकर से एआई और रोबोटिक्स पावरहाउस बनने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सिर्फ टेस्ला ही नहीं, मस्क की एआई कंपनी xAI और रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स की वैल्यूएशन भी इस साल काफी बढ़ी है।

स्थाननामकंपनीनेटवर्थ (अरब डॉलर में)
1एलन मस्कTesla, SpaceX499.1
2लैरी एलिसनOracle350.7
3मार्क जुकरबर्गMeta245.8
4जेफ बेजोसAmazon233.5
5लैरी पेजGoogle203.7
6सर्गेई ब्रिनAlphabet189.0
7जेंसन हुआंगNvidia162.6
8बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिलीLVMH160.6
9स्टीव बाल्मरMicrosoft156.4
10वॉरेन बफेटBerkshire Hathaway148.5

दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर अरबपति (फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स के अनुसार)


  1. पहले स्थान पर एलन मस्क हैं। ये Tesla और SpaceX के मालिक हैं। इनकी नेटवर्थ 499.1 अरब डॉलर है।




  2. दूसरे स्थान पर लैरी एलिसन हैं। ये Oracle के सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ 350.7 अरब डॉलर है।




  3. तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं। ये मेटा के सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ 245.8 अरब डॉलर है।




  4. चौथे स्थान पर जेफ बेजोस हैं। ये Amazon के मालिक हैं। इनकी नेटवर्थ 233.5 अरब डॉलर है।




  5. पांचवें स्थान पर लैरी पेज हैं। ये Google के पूर्व सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ 203.7 अरब डॉलर है।




  6. छठे स्थान पर सर्गेई ब्रिन हैं। ये अल्फाबेट के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। इनकी नेटवर्थ 189.0 अरब डॉलर है।




  7. सातवें स्थान पर जेंसन हुआंग हैं। ये Nvidia के सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ 162.6 अरब डॉलर है।




  8. आठवें स्थान पर बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिली है। ये LVMH के सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ 160.6 अरब डॉलर है।




  9. नौवें स्थान पर स्टीव बाल्मर हैं। ये Microsoft के सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ 156.4 अरब डॉलर है।




  10. दसवें स्थान पर वॉरेन बफेट है। ये Berkshire Hathaway के चेयरपर्सन हैं। इनकी नेटवर्थ 148.5 अरब डॉलर है।

Updated on:

02 Oct 2025 10:49 am

Published on:

02 Oct 2025 10:02 am

Hindi News / Business / Elon Musk Net Worth: एलन मस्क ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर को पार कर गई नेटवर्थ, कहां से आ रही इतनी दौलत?

