Elon Musk Net Worth: एलन मस्क ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर को पार कर गई नेटवर्थ, कहां से आ रही इतनी दौलत?

एलन मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। (washington post)
Elon Musk Net Worth: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार बुधवार को मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर को पार कर गई। ईवी कंपनी टेस्ला के शेयरों में आई तेजी और इस साल उनके दूसरे स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में आए उछाल के चलते मस्क की नेटवर्थ में यह बंपर उछाल देखा गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स के हवाले से कहा गया कि बुधवार रात मस्क की नेटवर्थ 500.1 अरब डॉलर हो गई थी।
एलन मस्क की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा टेस्ला से जुड़ा है। टेस्ला में उनके पास 12.4% से अधिक हिस्सेदारी है। साल की शुरुआत से ही टेस्ला की परफॉर्मेंस मजबूत रही है। हालांकि, बीच-बीच में कुछ गिरावट भी देखने को मिली। टेस्ला का शेयर प्राइस इस साल अब तक 14% से ज्यादा बढ़ चुका है। बुधवार को टेस्ला का शेयर 3.3% ऊपर बंद हुआ, जिससे मस्क की नेटवर्थ में 6 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
साल की शुरुआत में उतार-चढ़ाव के बाद, टेस्ला के शेयरों में सुधार आया है, क्योंकि निवेशकों का भरोसा तब और मजबूत हुआ, जब मस्क ने फिर से अपनी कंपनियों पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। टेस्ला की बोर्ड चेयर रोबिन डेनहोल्म ने पिछले महीने कहा था कि मस्क कई महीने व्हाइट हाउस में रहने के बाद अब कंपनी में फिर से "फ्रंट एंड सेंटर" हो गए हैं।
कुछ दिनों बाद ही मस्क ने लगभग 1 अरब डॉलर मूल्य के टेस्ला शेयर खरीदने का खुलासा किया, जिसे कंपनी के भविष्य में उनके भरोसे के बड़े संकेत के रूप में देखा गया। टेस्ला अब एक ऑटोमेकर से एआई और रोबोटिक्स पावरहाउस बनने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सिर्फ टेस्ला ही नहीं, मस्क की एआई कंपनी xAI और रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स की वैल्यूएशन भी इस साल काफी बढ़ी है।
|स्थान
|नाम
|कंपनी
|नेटवर्थ (अरब डॉलर में)
|1
|एलन मस्क
|Tesla, SpaceX
|499.1
|2
|लैरी एलिसन
|Oracle
|350.7
|3
|मार्क जुकरबर्ग
|Meta
|245.8
|4
|जेफ बेजोस
|Amazon
|233.5
|5
|लैरी पेज
|203.7
|6
|सर्गेई ब्रिन
|Alphabet
|189.0
|7
|जेंसन हुआंग
|Nvidia
|162.6
|8
|बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिली
|LVMH
|160.6
|9
|स्टीव बाल्मर
|Microsoft
|156.4
|10
|वॉरेन बफेट
|Berkshire Hathaway
|148.5
