5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कारोबार

Success Story: कभी कमाते थे 35 हजार, आज डेढ़ करोड़ का टर्नओवर, बिहार के इस लाल ने कमाल कर दिया

Santosh Kumar dairy farm Bihar: नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने में संतोष कुमार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वह डटे रहे और अपना रास्ता नहीं बदल, आज वह एक सफल कारोबारी हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 05, 2026

Dairy farming business success

संतोष कुमार युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। (PC: linkedin/santosh-kumar)

Bihar dairy entrepreneur success story: नौकरी से बिजनेस की तरफ मुड़ने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है। बिहार के संतोष कुमार कभी 35 हजार रुपए की नौकरी करते थे और आज उनका डेढ़ करोड़ का टर्नओवर है। कुमार इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने जो बिजनेस चुना वह उनकी फील्ड से बिल्कुल अलग है। शुरुआत में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। संतोष ने यह तय कर लिया था कि उन्हें न केवल अपना बिजनेस खड़ा करना है, बल्कि गांव के किसानों को रोजगार भी प्रदान करना है और आज वह दोनों ही मोर्चों पर सफल हैं।

बीटेक के बाद की नौकरी, मन नहीं लगा

संतोष कुमार ने बीटेक की पढ़ाई करने के बाद नौकरी की। वह गुजरात की कंपनी एबीजी शिपयार्ड से जुड़े। सब कुछ अच्छा चल रहा था। नौकरी पक्की थी और तरक्की की संभावना भी मौजूद थी। हालांकि, संतोष जो मानसिक शांति चाहते थे, उसका कहीं न कहीं अभाव था। करीब डेढ़ साल की नौकरी के बाद संतोष ने अपने गांव वापस लौटने का फैसला लिया। यह सभी के लिए चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि जमी हुई नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का मतलब था जोखिम। संतोष को खुद पर विश्वास था, वह मन ही मन तय कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए बिजनेस में सफल होकर रहेंगे।

पटना लौटे और बदल डाली दुनिया

सूरत से पटना वापस लौटने के बाद संतोष कुमार अपना डेयरी फार्म शुरू करने में जुट गए। उन्होंने नफे-नुकसान की हर संभावना पर गौर किया। 2018-19 में उन्होंने 7 गायों के साथ डेयरी फार्म शुरू किया। कारोबार बढ़ाने के लिए गायों की संख्या बढ़ाने की जरूरत थी और इसके लिए चाहिए थे ढेर सारे पैसे। 2022 में उन्हें बिहार सरकार की योजना 'बिहार स्टार्टअप' के बारे में पता चला। इस योजना की मदद से उन्होंने 10 लाख का लोन लिया। धीरे-धीरे संतोष के डेयरी फार्म में गायों की संख्या बढ़ती गई और आज उनके पास 125 से ज्यादा गाय हैं। संतोष के डेयरी बिजनेस का सालाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक है।

संतोष के पास आज 125 गाय

संतोष कुमार के पास अलग-अलग नस्ल की 125 गाय हैं और उनसे प्रतिदिन 300 लीटर दूध मिलता है। इसके अलावा, करीब 60 किसान भी उनसे जुड़े हुए हैं। संतोष का कहना है कि उनका उद्देश्य गांव वासियों को शुद्ध दूध और डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराना है। साथ ही किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलना है। संतोष के अनुसार, गांव में रहकर भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। गांव में जमीन की कोई कमी नहीं होती। सही रणनीति और विश्वास के साथ सफलता हासिल की जा सकती है। संतोष का लक्ष्य अपने टर्नओवर को 600 करोड़ तक ले जाना है। वह बिहार के कई दूसरे जिलों में भी अपनी पहुंच बनाने में लगे हैं।

इस बात का रखते हैं खास ख्याल

संतोष कुमार मानते हैं कि डेयरी बिजनेस में यदि सफल होना है तो क्वालिटी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा, गायों की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है। गाय को जैसा खाना मिलेगा, दूध वैसा ही आएगा। गायों का हरा चारा संतोष के खेत में ही उगता है। वह इसका पूरा ख्याल रखते हैं कि गायों को समय पर और अच्छा खाना मिले। वह गाय के चारे में कुल 17 किस्म की चीजें मिलाते हैं, जिसमें सरसों की खली, बिनौला, सोयाबीन, मक्का, गेहूं और मिनरल मिक्सर आदि शामिल हैं।

मेहनत, जुनून से सब कुछ मुमकिन

बिहार के संतोष कुमार की कहानी बताती है कि कड़ी मेहनत और जुनून से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। संतोष पेशे से इंजीनियर हैं और डेयरी फार्म उनके लिए एकदम अलग फील्ड थी, लेकिन उन्होंने मन बनाया, तैयारी की और मैदान फतह करने निकल दिए। आज संतोष युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। संतोष के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वह काऊ-टू-कंज्यूमर डेयरी स्टार्ट-अप Deshimoo के फाउंडर हैं। यह स्टार्टअप ग्रामीण माइक्रो-डेयरी एंटरप्रेन्योर्स को शहरी कंज्यूमर्स से जोड़ता है।

ये भी पढ़ें

US-Venezuela विवाद से आम निवेशक की जेब हो सकती है भारी! समझिए फायदे का पूरा गणित
कारोबार
Venezuela oil crisis India benefit

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 06:11 pm

Hindi News / Business / Success Story: कभी कमाते थे 35 हजार, आज डेढ़ करोड़ का टर्नओवर, बिहार के इस लाल ने कमाल कर दिया

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

रिटायरमेंट प्लानिंग अब लोगों की सबसे बड़ी वित्तीय प्राथमिकता, लेकिन मिल क्या रहा- सिर्फ स्ट्रेस

Retirement Planning Tips
कारोबार

3000% रिटर्न वाला रेलवे मल्टीबैगर अब 50% सस्ता! बजट से पहले मौका?

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी उछाल, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार

ब्लैक गोल्ड का सुल्तान: 303 बिलियन बैरल तेल के साथ वेनेजुएला बना किंग, भारत ने रिफाइनिंग में रचा इतिहास

Venezuelan oil reserves
राष्ट्रीय

US-Venezuela विवाद से आपकी जेब हो सकती है भारी, समझिए फायदे का पूरा गणित

Venezuela oil crisis India benefit
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.