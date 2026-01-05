Success Story: कभी कमाते थे 35 हजार, आज डेढ़ करोड़ का टर्नओवर, बिहार के इस लाल ने कमाल कर दिया

संतोष कुमार के पास अलग-अलग नस्ल की 125 गाय हैं और उनसे प्रतिदिन 300 लीटर दूध मिलता है। इसके अलावा, करीब 60 किसान भी उनसे जुड़े हुए हैं। संतोष का कहना है कि उनका उद्देश्य गांव वासियों को शुद्ध दूध और डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराना है। साथ ही किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलना है। संतोष के अनुसार, गांव में रहकर भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। गांव में जमीन की कोई कमी नहीं होती। सही रणनीति और विश्वास के साथ सफलता हासिल की जा सकती है। संतोष का लक्ष्य अपने टर्नओवर को 600 करोड़ तक ले जाना है। वह बिहार के कई दूसरे जिलों में भी अपनी पहुंच बनाने में लगे हैं।