3000% रिटर्न वाला रेलवे मल्टीबैगर अब 50% सस्ता! बजट से पहले मौका?

ये शेयर अभी अपने साल की ऊंचाई से 50% से भी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। बावजूद इसके इसका स्टॉक PE 50.4 पर है, यानी इसकी वैल्युएशन काफी ज्यादा है, ये स्टॉक महंगा लग रहा है। PE रेश्यो का मतलब ये है कि निवेशक कंपनी की 1 रुपये की कमाई के लिए कितने पैसे देने को तैयार हैं, तो यहां पर ये 50.4 रुपये है। मगर सिर्फ PE के हिसाब से ये तय नहीं करना चाहिए कि स्टॉक महंगा है या नहीं। इसलिए हम देखते हैं PEG रेश्यो (Price to Earnings to Growth Ratio). PEG अगर 1 से कम है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड है यानी ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है। 1 है तो ठीक है और 1 से ज्यादा है तो महंगा है। यहां पर PEG तो 0.53 है। यानी मार्केट ने कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल को कम आंका है। ऐसे स्टॉक को लंबी अवधि के निवेश के लिए बेस्ट माना जाता है।