रिटायरमेंट प्लानिंग अब लोगों की सबसे बड़ी वित्तीय प्राथमिकता, लेकिन मिल क्या रहा- सिर्फ स्ट्रेस

यही वजह है कि जागरूकता बढ़ने के बावजूद रिटायरमेंट प्लानिंग कमजोर पड़ रही है। लोग भविष्य की अनदेखी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि मौजूदा जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत की रिटायरमेंट प्रॉब्लम अब अज्ञानता या लापरवाही की नहीं, बल्कि कैपेसिटी की है। बढ़ती महंगाई, कर्ज का बोझ और वित्तीय तनाव उस अतिरिक्त बचत को खत्म कर रहे हैं, जो भविष्य की योजना बनाने के लिए जरूरी होती है।