Gold Silver Price Today: अमेरिका-वेनेजुएला तनाव से सोने की कीमतों में लगी आग, चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए भाव

सोने-चांदी में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.88 फीसदी या 1189 रुपये की बढ़त के साथ 1,36,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोने की कीमतों में यह तेजी नया भूराजनीतिक संकट पैदा होने से आई है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ और कीमतें बढ़ गईं।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी सोमवार सुबह भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में कीमतें बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी के भाव 2.50 फीसदी या 5911 रुपये के उछाल के साथ 2,42,227 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करते दिखाई दिए।
सोने की वैश्विक कीमतों में सोमवार को भारी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 1.90 फीसदी या 82.40 डॉलर की बढ़त के साथ 4,412 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 1.57 फीसदी या 67.88 डॉलर की बढ़त के साथ 4,400.17 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
चांदी की वैश्विक कीमतों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 5.71 फीसदी या 4.05 डॉलर की बढ़त के साथ 75.08 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 3.44 फीसदी या 2.50 डॉलर की बढ़त के साथ 75.32 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।
