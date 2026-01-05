Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी उछाल, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में दोनों धातुओं के वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। सोमवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.49 फीसदी या 2024 रुपये की बढ़त के साथ 1,37,785 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वायदा भाव इस समय 2.98 फीसदी या 7,042 रुपये की बढ़त के साथ 2,43,358 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।