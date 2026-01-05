5 जनवरी 2026,

सोमवार

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी उछाल, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव के चलते सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है। चांदी की कीमतों में भी आज भारी तेजी देखी जा रही है।

2 min read
भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 05, 2026

Gold Silver Price Today

चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में दोनों धातुओं के वायदा भाव हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। सोमवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.49 फीसदी या 2024 रुपये की बढ़त के साथ 1,37,785 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का वायदा भाव इस समय 2.98 फीसदी या 7,042 रुपये की बढ़त के साथ 2,43,358 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,35,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,32,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,20,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,09,930 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 87,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क सोमवार, 5 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,26,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,03,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,37,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में सोमवार, 5 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,25,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,03,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,25,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,03,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 80,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 5 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,25,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

Published on:

05 Jan 2026 03:24 pm

Gold Rate Today: सोने-चांदी में भारी उछाल, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

