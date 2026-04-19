लड़के से लड़की बनी अनाया बांगर की शुरू हुई नई जिंदगी, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने

Anaya Bangar Gender change surgery: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और दिग्गज संजय बांगड़ पिछड़े कुछ समय से अपनी बेटे को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके बेटे आर्यन बांगड़ अब पूरी तरह से लड़की बन चुके हैं उन्होंने लिंग बदलवाकर अपना नया नाम 'अनाया बांगड़' रख लिया है। अनाया ने हाल ही में अपनी इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी 'जेंडर अफर्मिंग सर्जरी' को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जिसकी वजह से वह काफी दर्द भी झेल चुकी हैं और उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है।