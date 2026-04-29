29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

अश्लील गाने से विवादों में आई संजय दत्त की ‘KD: The Devil’ को मिला ‘A’ सर्टिफिकेट, जानें कब होगी रिलीज

KD The Devil CBFC Certificate: ध्रुव सरजा की फिल्म ‘केडी: द डेविल’ को रिलीज से पहले A सर्टिफिकेट मिल गया है। ट्रेलर में आई तकनीकी गड़बड़ी को भी मेकर्स ने ठीक कर दिया है। फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Apr 29, 2026

KD The Devil CBFC Certificate

रिलीज से पहले ‘KD: The Devil’ को लेकर बड़ा अपडेट। (फोटो सोर्स: IMDb)

KD The Devil CBFC Certificate: निर्देशक प्रेम की मोत अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी: द डेविल' को सिनेमाघरों में रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा 'A' सर्टिफिकेट से मंजूरी मिल गई है। ट्रेलर में आई तकनीकी गड़बड़ी को भी मेकर्स ने ठीक कर दिया है।

केवीएन प्रोडक्शंस ने की पुष्टि (KD The Devil CBFC Certificate)

जानकारी के लिए बता दें कि इस घोषणा की पुष्टि खुद केवीएन प्रोडक्शंस ने बुधवार (29 अप्रैल) को सोशल मीडिया के जरिये की है। प्रोडक्शन हाउस ने लिखा,

'A’ CERTIFIED
Raw. Ruthless. Real #KDTheDevil
रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी।"

ट्रेलर को भी किया गया एडिट

आपको बता दें कि इस सर्टिफिकेट के मिलने से पहले फिल्म निर्माताओं को ट्रेलर में अनाधिकृत फुटेज शामिल होने के कारण ट्रेलर हटाने की नौबत आ गई थी, जिसके बाद उन्हें ये मंजूरी मिली है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय इस मुद्दे पर बात करते हुए, केवीएन प्रोडक्शंस ने स्पष्ट किया, "यूट्यूब पर हाल ही में जारी किए गए फिल्म 'केडी: द डेविल' के ट्रेलर में प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान अनजाने में कुछ अप्रमाणित सामग्री शामिल हो गई थी।"

जिसके बाद टीम ने तुरंत ट्रेलर हटा दिया और दर्शकों को एडिटेड वर्जन जारी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आगे कहा, "हमने ट्रेलर हटा दिया है और सेंसर बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल्द ही एक नया ट्रेलर अपलोड करेंगे।" इस गलती के लिए माफी मांगते हुए प्रोडक्शन हाउस ने कहा, "हमें इस चूक का गहरा खेद है और हम सभी प्रमाणन मानदंडों का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।"

'केडी: द डेविल' की स्टारकास्ट (KD The Devil's Star Cast)

कुछ समय के लिए आई रुकावट के बावजूद, फिल्म पूरे देश में जबरदस्त चर्चा बटोर रही है। कन्नड़ स्टार ध्रुव सरजा स्टारर, 'केडी: द डेविल' में शिल्पा शेट्टी, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रेशमा नानाइया और नोरा फतेही जैसे दमदार कलाकार हैं। फिल्म की बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है।

इस बड़े बजट की फिल्म में विलियम डेविड ने सिनेमैटोग्राफी की है, मोहन बी. केरे ने आर्ट डायरेक्शन संभाला है और संकेत अचार ने एडिटिंग की है। केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले निर्माता वेंकट के. नारायण की यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी पैन इंडिया रिलीज में से एक मानी जा रही है।

कब रिलीज होगी केडी: द डेविल (KD The Devil's Release Date)

‘केडी: द डेविल’ 30 अप्रैल 2026 को बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म दर्शकों को शानदार और रोमांच से भरा सिनेमाई अनुभव देखने को मिलेगा।

'केडी: द डेविल' का है ये गाना

बता दें ध्रुव सरजा, संजय दत्त और नोरा फतेही की आने वाली फिल्म 'केडी: द डेविल' का ये गाना विवादों के घेरे में था। पिछले महीने रिलीज हुए सरके चुनर तेरी सरके' गाने के गंदे लिरिक्स की वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए इस गाने से सिर्फ बोल ही नहीं बल्कि डांस स्टेप्स भी अश्लील होने के चलते ये गाना चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सेंसर बोर्ड द्वारा गाने को अश्लीलता का टैग मिलने के बाद इसको यूट्यूब से हटा दिया गया।

ये भी पढ़ें

‘द इंडिया स्टोरी’: सिर्फ फिल्म नहीं, एक चेतावनी है काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की ये फिल्म, जानें कब होगी रिलीज
बॉलीवुड
The India Story Release Date

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

29 Apr 2026 02:03 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / अश्लील गाने से विवादों में आई संजय दत्त की ‘KD: The Devil’ को मिला ‘A’ सर्टिफिकेट, जानें कब होगी रिलीज

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शादी का झांसा देकर NRI शख्स से ठगे 9 करोड़ रुपये? एक्ट्रेस आशु रेड्डी पर लगे आरोप तो दिया बड़ा बयान

Actress ashu reddy 9 Crore on fraud case Promise of Marriage NRI man now Statement Amidst AllegationS
टॉलीवुड

‘प्रेग्नेंट होने के लिए जरूरी नहीं शादी’ जानें कौन है वो एक्ट्रेस जिनके बयान से मचा बवाल

Nithya Menen said 'Marriage is not necessary to get pregnant actress statement created a ruckus
टॉलीवुड

सोहेल कथूरिया से तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने क्यों बदला सरनेम, चुप्पी तोड़ते हुए बताया कारण

Hansika Motwani Surname Change After Divorce
टॉलीवुड

तलाक को लेकर पवन कल्याण पर मजाक कॉमेडियन को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Anudeep Kattikala Arrest Over Controversial Joke
मनोरंजन

थलापति विजय के साथ अफेयर के बीच तृषा कृष्णन को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानें पूरा सच

Trisha Krishnan Bomb Threat Investigation
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.