तलाक को लेकर पवन कल्याण पर मजाक कॉमेडियन को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

खबरों के मुताबिक, काकीनाडा जिले के दो पुलिस अधिकारियों ने 14 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे अनुदीप के फोन को प्रयागराज के एक पार्क में ट्रैक किया, जब वह अपने पिता के साथ थे। जन सेना पार्टी के पूर्वी गोदावरी के संयुक्त सचिव बड़े वेंकट कृष्णा की शिकायत के बाद काकीनाडा प्रथम नगर पुलिस ने कॉमेडियन के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के लिए बता दें कि काकीनाडा पुलिस स्टेशन में कटिकाला के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के तीन दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है।