Ram Charan Birthday: सिर्फ ‘स्टार किड’ नहीं, मेहनत से बने सुपरस्टार, राम चरण के ये हैं 5 एतिहासिक रोल

'चिरुथा' ने राम चरण को पहचान दिलाई थी, तो एस.एस. राजामौली की 'मगधीरा' ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। पुनर्जन्म की इस कहानी में 'काल भैरव' के रूप में उनकी वीरता और 'हर्षा' के रूप में उनका स्टाइल दर्शकों के दिल में उतर गया। 100 योद्धाओं से अकेले लड़ने वाला वो सीन आज भी सिनेमा प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म ने साउथ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और राम चरण को साउथ इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स की सूची में शामिल कर दिया।