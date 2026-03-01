राम चरण को चोट लगने की खबर सुनते ही हक्की-बक्की रह गई बहन, निहारिका बोलीं- ये कोई तरीका है?

दरअसल, निहारिका उस समय अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में तिरुपति में मीडिया से बातचीत कर रही थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग समाप्ति की ओर थी, तभी एक पत्रकार ने अचानक राम चरण के घायल होने का जिक्र किया। यह जानकारी उनके लिए बिल्कुल नई थी। कुछ पलों तक वो स्थिति को समझ ही नहीं पाईं और उनके चेहरे पर साफ तौर पर चिंता झलकने लगी।