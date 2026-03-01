राम चरण को चोट लगने की खबर सुनते ही हक्की-बक्की रह गई बहन, निहारिका बोलीं- ये कोई तरीका है?

Niharika Konidela On Ram Charan Injury (सोर्स- एक्स)
Niharika Konidela On Ram Charan Injury: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन हाल ही में सेट पर हुए एक हादसे ने उनके प्रशंसकों और परिवार को चिंतित कर दिया।
एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान लगी चोट की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई। इस बीच उनकी चचेरी बहन और अभिनेत्री-निर्माता निहारिका कोनिडेला का अचानक सामने आया भावुक रिएक्शन भी चर्चा का विषय बन गया।
दरअसल, निहारिका उस समय अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में तिरुपति में मीडिया से बातचीत कर रही थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग समाप्ति की ओर थी, तभी एक पत्रकार ने अचानक राम चरण के घायल होने का जिक्र किया। यह जानकारी उनके लिए बिल्कुल नई थी। कुछ पलों तक वो स्थिति को समझ ही नहीं पाईं और उनके चेहरे पर साफ तौर पर चिंता झलकने लगी।
उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि इस तरह अचानक ऐसी खबर सुनाना सही तरीका नहीं है। उन्होंने बताया कि लगातार यात्रा के कारण उन्हें फोन देखने का भी अवसर नहीं मिला था, इसलिए उन्हें इस घटना की जानकारी पहले से नहीं थी। स्थिति की गंभीरता समझते ही उन्होंने बातचीत जल्दी समाप्त की और अपने परिवार से संपर्क करने की इच्छा जताई।
राम चरण की टीम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये घटना एक एक्शन सीन के दौरान हुई थी, जिसमें उनकी आंख के पास चोट लगी। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें टांके लगाने पड़े। बाद में फिल्म की टीम ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि चोट मामूली थी और चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है।
इसके बावजूद प्रशंसकों के बीच चिंता का माहौल बना रहा, क्योंकि अभिनेता अपनी फिल्मों में खुद एक्शन दृश्य करने के लिए जाने जाते हैं।
घटना के बाद अभिनेता के पिता और दिग्गज स्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की कि राम चरण की पलकों से जुड़ी एक छोटी सर्जरी करनी पड़ी। उन्होंने डॉक्टरों की तत्परता और कुशल उपचार के लिए आभार भी व्यक्त किया। उनके संदेश के बाद प्रशंसकों ने राहत की सांस ली और अभिनेता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
सूत्रों के अनुसार, चोट लगने के बावजूद राम चरण ने अपने पेशेवर रवैये का परिचय देते हुए शूटिंग से लंबा ब्रेक नहीं लिया। यह बात उनके समर्पण और अनुशासन को दर्शाती है। इंडस्ट्री में अक्सर ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं, जब कलाकार चोट के बावजूद काम के प्रति इतना प्रतिबद्ध नजर आए।
इधर निहारिका का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशंसक उनके चेहरे पर दिखी चिंता और परिवार के प्रति उनके लगाव की सराहना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे एक सामान्य पारिवारिक रिएक्शन बताया, जो किसी भी करीबी रिश्तेदार को अचानक ऐसी खबर मिलने पर हो सकती है।
फिलहाल अभिनेता की सेहत स्थिर बताई जा रही है और फिल्म की शूटिंग भी तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में दर्शकों को इस बहुप्रतीक्षित फिल्म से जुड़ी और भी बड़ी अपडेट मिलने की उम्मीद है।
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