‘बचपन में ट्रॉमा से गुजरे राहुल गांधी, अब हमारा सिरदर्द कर रहे’, कंगना रनौत ने विपक्ष के नेता को बताया जोक

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी का भाषण मुद्दों पर केंद्रित कम और भावनात्मक प्रसंगों पर ज्यादा आधारित था। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद जैसे गंभीर मंच पर व्यक्तिगत अनुभवों और प्रतीकात्मक कहानियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक मैसेज देना सही नहीं है। कंगना के मुताबिक, देश और दुनिया की नजरें संसद की कार्यवाही पर होती हैं, ऐसे में नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए।