पवन कल्याण ने भीड़ में घुमाई तलवार, बाल-बाल बचा बॉडीगार्ड, Video देख लोग बोले- मुंह फट सकता था

पवन कल्याण का जैसे ही ये वीडियो आया लोग हैरान रह गए और जमकर कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा, "सर जी आपका स्टंट शानदार था, लेकिन किसी को लग सकती थी।" दूसरे ने लिखा, "बॉडीगार्ड सतर्क नहीं रहता तो मुंह फट जाता।" तीसरे ने लिखा, "अरे बाप रे! पवन भाई इतना एक्शन।" वहीं एक अन्य ने लिखा कि यही तो पवन भाई का स्वैग है।



बता दें, फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को सुजीत ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में पवन कल्याण और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं, जबकि प्रियंका मोहन, अर्जुन दास और प्रकाश राज जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। डीवीवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।