पवन कल्याण ने भीड़ में घुमाई तलवार, बाल-बाल बचा बॉडीगार्ड, Video देख लोग बोले- मुंह फट सकता था

Pawan Kalyan Video: एक्टर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह जल्द फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म रिलीज से पहले से चर्चा में हैं, लेकिन हाल ही में फिल्म का प्री-रिलीज इवेंट हुआ। इसमें पवन कल्याण की धमाकेदार एंट्री ने हर किसी को चौंका दिया। वह मंच पर एक कटाना (तलवार) लेकर आए और एक्शन करने लगे। इस दौरान का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि तलवार की वजह से उनका बॉडीगार्ड मुश्किल से बचा, उसे लग सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था।
पवन कल्याण हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हुए इवेंट में पहुंचे थे, जहां एक्टर अपनी फिल्म के किरदार ओजस इंटेंस यानी ओजी के लुक में नजर आए। शहर में भारी बारिश के बावजूद, भीड़ पवन कल्याण को देखने के लिए डटी रही और उन्होंने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया।
पूरे काले रंग के कपड़े पहने पवन कल्याण ने 'ओजी' की पूरी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि इस इवेंट में आकर वह एक दिन के लिए भूल गए थे कि वह आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, "क्या आपने कभी किसी उप मुख्यमंत्री को तलवार लेकर घूमते देखा है या सोचा है? चूंकि यह एक फिल्म है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं।"
पवन कल्याण का जैसे ही ये वीडियो आया लोग हैरान रह गए और जमकर कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा, "सर जी आपका स्टंट शानदार था, लेकिन किसी को लग सकती थी।" दूसरे ने लिखा, "बॉडीगार्ड सतर्क नहीं रहता तो मुंह फट जाता।" तीसरे ने लिखा, "अरे बाप रे! पवन भाई इतना एक्शन।" वहीं एक अन्य ने लिखा कि यही तो पवन भाई का स्वैग है।
बता दें, फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को सुजीत ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में पवन कल्याण और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं, जबकि प्रियंका मोहन, अर्जुन दास और प्रकाश राज जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। डीवीवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।