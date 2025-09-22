Radhika Sarathkumar Mother Dies: मशहूर एक्ट्रेस की मां का निधन, परिवार में पसरा मातम

राधिका सरथकुमार ने बताया कि मां के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए पोएस गार्डन स्थित उनके घर में रखा गया है। अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे चेन्नई के बेसेंट नगर श्मशान घाट पर होगा, जिसमे करीबी परिवार, दोस्त और उनके साथ काम करने वाले लोग शामिल होंगे। गीता राधा का निधन उनके परिवार और रिश्तेदारों के लिए एक बड़ा सदमा है। बता दें, गीता राधा के निधन पर परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों में शोक की लहर है। फिल्म उद्योग की कई हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी संवेदना व्यक्त की है।