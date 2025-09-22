Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Radhika Sarathkumar Mother Dies: मशहूर एक्ट्रेस की मां का निधन, परिवार में पसरा मातम

Radhika Sarathkumar Mother Dies: फेमस एक्ट्रेस राधिका पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट गया, जब उनकी मां का निधन हुआ। एक्ट्रेस ने खुद इस बात की जानकारी दी है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 22, 2025

Radhika Sarathkumar mother Geetha Radha Dies
एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार की और उनकी मां की तस्वीर एक्स से ली गई है

Radhika Sarathkumar Mother Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों गम का माहौल है। पहले जुबीन गर्गकी मौत, फिर कंपोजर चरणजीत आहूजाका निधन और अब फेमस एक्ट्रेस राधिका सरथकुमारने अपनी मां को खो दिया है। राधिका की मां गीता राधा ने रविवार रात 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। गीता की जैसे-जैसे उम्र हो रही थी उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं ने जकड़ लिया था। ऐसे में राधिका ने मां के साथ कि एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने मां के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को दिखाया है।

एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार की मां का निधन (Radhika Sarathkumar Mother Passed Away)

गीता राधा दिवंगत दिग्गज एक्टर एमआर राधा की पत्नी थी और वह तमिल फिल्मी जगत की एक सम्मानित हस्ती थीं। गीता की मौत स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बनी हैं। हाल के दिनों में, कथित तौर पर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके कारण रविवार रात उनका निधन हो गया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब खुद राधिका ने मां के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ी जानकारी भी दी है।

राधिका सरथकुमार अपनी मां के साथ (Photo Source- Instagram)

गीता राधा के अंतिम संस्कार की जानकारी आई सामने (Radhika Sarathkumar Mother Geetha Radha Dies)

राधिका सरथकुमार ने बताया कि मां के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए पोएस गार्डन स्थित उनके घर में रखा गया है। अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे चेन्नई के बेसेंट नगर श्मशान घाट पर होगा, जिसमे करीबी परिवार, दोस्त और उनके साथ काम करने वाले लोग शामिल होंगे। गीता राधा का निधन उनके परिवार और रिश्तेदारों के लिए एक बड़ा सदमा है। बता दें, गीता राधा के निधन पर परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों में शोक की लहर है। फिल्म उद्योग की कई हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी संवेदना व्यक्त की है।

राधिका सरथकुमार अपनी मां के साथ (Photo Source- Instagram)

राधिका हैं बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस

राधिका सरथकुमार वही एक्ट्रेस है जिन्होंने साल 1981 में आई फिल्म नसीब-नसीब अपना में काम किया था। उन्होंने इस फिल्म में चंदो का रोल निभाया था जो लोगों के बीच आज भी पॉपुलर हैं।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

22 Sept 2025 01:38 pm

Published on:

22 Sept 2025 01:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Radhika Sarathkumar Mother Dies: मशहूर एक्ट्रेस की मां का निधन, परिवार में पसरा मातम

