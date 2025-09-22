जुबीन गर्ग की मौत के 72 घंटे बाद अनु मलिक ने खोला चौंकाने वाला राज, हेल्थ पर दिया ये बयान

Anu Malik React On Jabeen Garg: मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी। जैसे ही उनके निधन की खबर आई देश से लेकर उनके शहर में कोहराम मच गया। जुबीन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई। अब उनके साथी म्यूजिशियन और सिंगर अनु मलिक ने उन्हें याद करते हुए कुछ बड़ी बातें बताई है। उन्होंने सिंगर के हेल्थ के बारे में वो बताया जो शायद ही उनके फैंस जानते थे।
अनु मलिक ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत की। इस दौरान वह जुबीन गर्ग को लेकर थोड़े भावुक हुए बोले, "वह बहुत प्यारे और शालीन इंसान थे। अब इससे ज्यादा कोई किसी के बारे में क्या ही बोल सकता है? मैं किसी और के जरिए उनसे पहली बार असम में मिला था। मैंने उन्हें फिजा में गाना गवाया था और हम काफी तेजी से साथ में आगे बढ़े थे।"
अनु मलिक ने आगे जुबीन की हेल्थ के बारे में बात करते हुए कहा, "जुबीन ने मुझे एक बार बताया था कि वह अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है" मैंने उससे कहा भी था कि अपनी जांच करवाओ और इसका इलाज चलाओ। अनु मलिक ने ये भी बताया कि उन्होंने जुबीन के साथ फिल्म 'मिशन इस्तानबुल' (2008) और 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' (2003) में भी काम किया था।
अनु मलिक ने बताया कि जुबीन को असम की पहाड़ियों और वहां की प्रकृति से बहुत लगाव था। वह मुंबई में ज्यादा काम कर सकते थे, लेकिन हमेशा असम लौटना पसंद करते थे। जुबीन सिर्फ एक अच्छे सिंगर ही नहीं, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थे। वह सामाजिक कामों में भी आगे रहते थे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए एक चैरिटी भी चलाते थे।
अनु मलिक ने बताया कि वह अक्सर जुबीन से मुंबई में रहने के लिए कहते थे, ताकि उन्हें और ज्यादा काम मिल सके, लेकिन जुबीन को अपने घर की हवा से इतना प्यार था कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। एक बार जुबीन ने अनु मलिक से कहा था, "अनु सर, मैं अब मुंबई वापस नहीं आना चाहता। आप बुला लेंगे तो आ जाऊंगा, और गाना गाकर वापस असम चला जाऊंगा।"