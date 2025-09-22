जुबीन गर्ग की मौत के 72 घंटे बाद अनु मलिक ने खोला चौंकाने वाला राज, हेल्थ पर दिया ये बयान

Anu Malik React On Jabeen Garg: मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी। जैसे ही उनके निधन की खबर आई देश से लेकर उनके शहर में कोहराम मच गया। जुबीन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई। अब उनके साथी म्यूजिशियन और सिंगर अनु मलिक ने उन्हें याद करते हुए कुछ बड़ी बातें बताई है। उन्होंने सिंगर के हेल्थ के बारे में वो बताया जो शायद ही उनके फैंस जानते थे।