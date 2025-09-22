Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

वो फिल्म जिसे फ्लॉप समझकर स्टार्स ने लौटा दी थी फीस, रिलीज होते ही मूवी ने रचा इतिहास, 19 साल बाद खुलासा

Bollywood Movies: बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आती हैं जो कभी फ्लॉप या कभी ब्लॉकबस्टर बन इतिहास रच देती है और उनके लिए उनकी स्टारकास्ट एक मोटी रकम वसूलती है, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसने इतिहास रचा पर रिलीज से पहले ही फ्लॉप समझकर स्टार्स ने अपनी फीस वापस कर दी थी।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 22, 2025

Bollywood Movies
सोहा अली खान की तस्वीरें एक्स से ली गई

Bollywood Movies: 19 साल पहले आई वो फिल्म जिसने लोगों की सोच को बदल दिया था। ये फिल्म केवल फिल्म नहीं एक आंदोलन बन गई थी। हम बात कर रहे हैं साल 2006 में आई फिल्म "रंग दे बसंती" की। ये वो फिल्म है जो आज भी लोगों में एक नई ऊर्जा भरने की हिम्मत रखती है। एक क्लासिक हिट रही थी। लव स्टोरी से लेकर इमोशनल हर पार्ट को बखूबी इसमें दिखाया गया है। अब 19 साल बाद फिल्म की एक फेमस एक्ट्रेस सोहा अली खान ने बताया कि सभी ने इस फिल्म की फीस मेकर्स को वापस कर दी थी, वो भी इसलिए क्योंकि हर किसी को लगा था कि ये एक बड़ी डिजास्टर साबित होगी।

स्टार्स ने लौटा दी थी रंग दे बसंती की फीस (Bollywood Movies Rang De Basanti)

रंग दे बसंती में आमिर खान से लेकर वहीदा रहमान, आर माधवन जैसे दिग्गजों ने काम किया था। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग 8.1 मिली और इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस माना जाता है, लेकिन रिलीज से पहले हर किसी ने इसे फ्लॉप समझ लिया था। सोहा अली खान ने फिल्म की शूटिंग के दिन याद करते हुए बताया, "किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि यह इतना पैसा कमा जाएगी या फिर लोगों के दिलों को इस कदर छू जाएगी। बल्कि जब हम फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे तब प्रोड्यूसर्स ने कॉल किया और कहा कि क्या आप थोड़ा पैसा लौटा सकते हैं जो हमने आपको दिया है? क्योंकि हम श्योर नहीं हैं कि यह फिल्म चलेगी। हम सभी ने फीस लौटा दी थी। हमें भी लगा कि हां ठीक है, शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन वो फिल्म एक आंदोलन बन गई। वो फिल्म इस कदर तक हिट रही कि हर कोई हैरान रह गया।"

फिल्म रंग दे बसंती की स्टारकास्ट (Photo Source- X)

रंग दे बसंती की शूटिंग चली थी एक साल (Soha Ali Khan Big Revealed Film Rang De Basanti)

सोहा ने बताया, "मेरे लिए वो फिल्म एक टर्निंग प्वॉइंट बन गई थी, कुछ ऐसा जो हमेशा मेरे सफर का अहम हिस्सा रहेगा। हम लोगों ने करीब एक साल तक फिल्म की शूटिंग की थी और इस दौरान हम भारत में कई जगहों पर गए, जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और मुंबई। इस दौरान पूरा क्रू और कास्ट एक-दूसरे के काफी करीब आ गए थे। हम अक्सर सेट पर घंटों इंतजार करते थे, क्योंकि हमारे सिनेमैटोग्राफर बिनोद प्रधान बिलकुल सही शॉट लेने के लिए काफी वक्त लिया करते थे। कभी-कभी तो आधा दिन निकल जाता था।"

फिल्म रंग दे बसंती का पोस्टर (Photo Source- X)

फ्लॉप समझा, निकली ब्लॉकबस्टर (Rang De Basanti Movie Blockbuster)

सोहा ने आगे कहा, "हमने साथ में बहुत वक्त बिताया। हमारी दोस्ती गहरी होती गई और तब हमें लगा कि हम सभी हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद हमें एक-दूसरे से बात किए हुए पूरी जिंदगी हो गई है।" वहीं, वर्क फ्रंट की बात करें तो सोहा अली खान हाल ही में फिल्म 'छोरी-2' में नजर आई थीं, जिसमें उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

bollywod news

Bollywood

Updated on:

22 Sept 2025 09:45 am

Published on:

22 Sept 2025 09:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वो फिल्म जिसे फ्लॉप समझकर स्टार्स ने लौटा दी थी फीस, रिलीज होते ही मूवी ने रचा इतिहास, 19 साल बाद खुलासा

