वो फिल्म जिसे फ्लॉप समझकर स्टार्स ने लौटा दी थी फीस, रिलीज होते ही मूवी ने रचा इतिहास, 19 साल बाद खुलासा

रंग दे बसंती में आमिर खान से लेकर वहीदा रहमान, आर माधवन जैसे दिग्गजों ने काम किया था। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग 8.1 मिली और इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस माना जाता है, लेकिन रिलीज से पहले हर किसी ने इसे फ्लॉप समझ लिया था। सोहा अली खान ने फिल्म की शूटिंग के दिन याद करते हुए बताया, "किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि यह इतना पैसा कमा जाएगी या फिर लोगों के दिलों को इस कदर छू जाएगी। बल्कि जब हम फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे तब प्रोड्यूसर्स ने कॉल किया और कहा कि क्या आप थोड़ा पैसा लौटा सकते हैं जो हमने आपको दिया है? क्योंकि हम श्योर नहीं हैं कि यह फिल्म चलेगी। हम सभी ने फीस लौटा दी थी। हमें भी लगा कि हां ठीक है, शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन वो फिल्म एक आंदोलन बन गई। वो फिल्म इस कदर तक हिट रही कि हर कोई हैरान रह गया।"